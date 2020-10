Listas fechas y horarios de Colombia contra Uruguay y Ecuador

Conmbol dio a conocer este lunes las fechas y los horarios de los partidos correspondientes a la tercera y cuarta fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Colombia disputará el partido contra Uruguay en Barranquilla el 13 de noviembre a las 3:30 de la tarde, mientras que visitará a Ecuador el 17 del mismo mes a las 4 de la tarde.



El mismo 12 jugarán Bolivia vs. Ecuador, a las 4 p,.m. hora boliviana, mientras que Argentina y Paraguay se disputará a las 9 de la noche, hora de Buenos Aires.



El 13, además del compromiso de Colombia, Chile vs. Perú será a las 8 p. m., de Santiago y Brasil vs. Ecuador se disputará a las 9:30 p. .m., hora local.



El 17 de noviembre se disputarán todos los partidos de la cuarta jornada así:



Uruguay vs. Brasil, 8 p.m., hora de Montevideo.

Venezuela vs. Chile, 7 p.m., horario local.

Peru vs. Boliia, 8 p. m, hora de Lima.

Ecuador vs. Colombia, 4 p. m. en territorio ecuatoriano.





