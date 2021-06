Prográmese: así se verá la fecha 8 de las eliminatorias

Ecuador vs. Perú

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, Quito

Hora: 4 p.m.

TV: Caracol



Venezuela vs. Uruguay

Estadio: Olímpico de la UCV, Caracas

Hora: 5:30 p.m.

TV: Sin TV





Colombia vs. Argentina

Estadio: Metropolitano, Barranquilla

Hora: 6 p.m.

TV: Caracol



Paraguay vs. Brasil

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Hora: 7:30 p.m.

TV: Caracol



Chile vs. Bolivia

Estadio: Nacional, Santiago

Hora: 8:30 p.m.

TV: Sin TV



