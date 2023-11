Así se jugará la fecha 6 de la eliminatoria: horarios y dónde ver por TV

Brasil, que viene de sufrir dos inéditas derrotas consecutivas en las eliminatorias del Mundial de 2026, y Argentina, que perdió por primera vez desde que se consagró campeona del mundo en Qatar 2024, protagonizan el martes un clásico en el Maracaná en el que a ambas tan solo les interesa la victoria.

La Albiceleste, con el orgullo herido tras haber caído por 0-2 ante Uruguay el pasado jueves en plena Bombonera, lo que supuso una derrota histórica, intentará superar el revés con una victoria que igualmente sería inédita en su visita a Brasil, que nunca ha perdido un partido por eliminatorias mundialistas jugando en casa y menos en el Maracaná.

Ecuador vs. Chile

Las selecciones de Ecuador y Chile se enfrentan este martes en Quito, en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, con la necesidad de conseguir un triunfo balsámico que pueda calmar sus respectivas situaciones internas. El empate puede saber a poco a ambos combinados y el que pierda vivirá con la angustia de sentirse fuera de la clasificación directa para la Copa del Mundo hasta el año que viene, cuando se vuelva a reanudar el proceso clasificatorio.

Perú vs. Venezuela

La selección de Perú, que solo ha obtenido un punto en las primeras cinco jornadas de las eliminatorias sudamericanas, recibirá este martes a una Venezuela en racha pero mantiene la ilusión de alcanzar su primer triunfo en el camino hacia el Mundial del 2026 en la sexta fecha de la fase de clasificación.

El equipo dirigido por Juan Reynoso marcha último en la tabla de posiciones y sin haber anotado un solo gol, con una ola de críticas al estratega, que aún no ha dado con la fórmula que le permita encaminar a la Bicolor hacia el siguiente mundial de fútbol.

Uruguay vs. Bolivia

Las selecciones de Uruguay y Bolivia se enfrentarán este martes en la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas en un duelo en el que la Celeste buscará ponerle el broche de oro a un 2023 en el que dio un gran paso hacia el Mundial de 2026.



La victoria del 8 de septiembre ante Chile en el histórico estadio Centenario de Montevideo fue apenas un aviso de lo que el equipo dirigido por Marcelo Bielsa tenía para dar. Y aunque luego cayó en Ecuador y empató en Colombia, dos históricos triunfos permitieron que Uruguay diera un golpe de autoridad y se posicionara en el segundo puesto de la clasificación sudamericana.

Paraguay vs. Colombia

Colombia visita a Paraguay este martes con la mente puesta en mantener su invicto y conseguir una nueva victoria, luego de derrotar a Brasil en Barranquilla.



El equipo colombiano contará con la reaparición de Jhon Arias, que fue baja el pasado jueves por amarillas.

Programación

Martes 21 de noviembre

Paraguay vs. Colombia

6 p. m.

TV. Caracol y RCN



Uruguay vs. Bolivia

6:30 p. m.

TV: Caracol Play, Gol Caracol.com,



Ecuador vs. Chile

6:30 p. m.

TV: Caracol Play, CanalRCN.com



Brasil vs. Argentina

7:30 p. m.

Caracol y RCN, al término del partido de Colombia

Gol Caracol Youtube



Perú vs. Venezuela

9 p. m.

TV: Caracol y RCN, al término de Brasil vs. Argentina.

Gol Caracol Youtube



DEPORTES CON AGENCIAS

