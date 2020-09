Viene la eliminatoria: fecha y horario de los partidos de Colombia

Este lunes, Conmebol hizo oficiales los horarios de los partidos para el arranque de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Viernes 9 de octubre

Colombia vs Venezuela

​6:30 p.m.

Barranquilla



Martes 13 de octubre

​Chile vs Colombia

8:00 p.m. hora local (6:00 p.m. hora de Colombia)

Santiago



El resto de las jornadas



Jueves 8 de octubre

​Paraguay vs Perú

6:30 p.m. (hora colombiana)

Asunción



Uruguay vs Chile

5:45 p.m. (hora colombiana)

Montevideo



Argentina vs Ecuador

7:10 p.m. (hora colombiana)

Buenos Aires

​

​Viernes 9 de octubre



​Brasil vs Bolivia

7:30 p.m. (hora colombiana)

Sao Paulo



Fecha 2



​Martes 13 de octubre



Bolivia vs Argentina

3:00 p.m. (hora colombiana)

La Paz



Ecuador vs Uruguay

4:00 p.m. (hora colombiana)

Quito



Venezuela vs Paraguay

5:00 p.m. (hora colombiana)

Merida



Perú vs Brasil

9:15 p.m. (hora colombiana)

Lima