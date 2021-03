Mindeporte ve en vilo el partido Colombia-Brasil y propone otra sede

El partido de la eliminatoria entre Colombia y Brasil, del próximo 26 de marzo en Barranquilla, está en vilo, en palabras del ministro de Deportes, Ernesto Lucena.

(Le puede interesar: Visita de la selección de Brasil no sería autorizada en Colombia)



Luego de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijera que el país no puede permitir vuelos procedentes de Brasil, por la nueva cepa del coronavirus, el ministro Lucena fue realista, y considera que si las fechas de la eliminatoria no se aplazan, algo que decidirán este sábado la Fifa y la Conmebol, habrá que buscar otra sede.



"La Información que tenemos del ministerio de Salud sobre la cepa es complejo y sobre esa base hay restricciones de ese país. Nos tiene preocupados porque es un país que queremos proteger, pero es un partido que por la expectativa que genera, hoy por hoy, está en vilo", dijo Lucena en el programa 'VBar' de Caracol Radio.

Nos tiene preocupados porque es un país que queremos proteger, pero es un partido que por la expectativa que genera, hoy por hoy, está en vilo" FACEBOOK

TWITTER

(Lea además: Pros y contras para Colombia, si se aplaza la eliminatoria)



A la pregunta de si tocaría buscar otra sede fuera del país, dijo: "Yo creería que es la mejor alternativa. Con el presidente Jesurún (FCF) y el presidente Domínguez (Conmebol) hemos estado en contacto, pero si se confirman las fechas nos tocaría pensar en sede alterna".



Su alternativa, según reveló, es que se juegue en Miami, pero advirtió que eso ya depende de la Federación y la Conmebol. "Propuse Miami, pero no se si lo están contemplando", dijo.



Eso sí, aclaró que su posición es que lo mejor sería que se aplazaran estas jornadas de la eliminatoria.



(Lea también: ¡Urgente! Anuncio de la Conmebol tras su reunión por las eliminatorias)





DEPORTES