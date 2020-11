¿No tiene plan? Los partidos que van por TV de esta fecha eliminatoria

Vuelve la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar-2022 con las fechas 3 y 4, que se disputarán entre este jueves y viernes. Serán cinco encuentros decisivos para las aspiraciones de todos los seleccionados.

Si usted está sin programa para estos dos días o todavía está teletrabajando y tiene la oportunidad de ver los encuentros, EL TIEMPO le entrega la guía de partidos para que vaya armando plan.



Le puede interesar: (¡Micrófono abierto! Polémico audio de Queiroz sobre el caso Villa).

Programación:

Jueves 12 de noviembre



Bolivia vs. Ecuador

Hora: 3 p. m.

TV: Caracol TV



Argentina vs. Paraguay

Hora: 7 p. m.

TV: Caracol TV



También lea: (Queiroz puso la cara: habló del polémico audio sobre el caso Villa).



Viernes 13 de noviembre



Colombia vs. Uruguay

​Hora: 3:30 p. m.

​TV: Caracol TV



Chile vs. Perú

Hora: 6 p. m.

​TV: Caracol TV



Venezuela vs. Brasil

Hora: 7:30 p. m.

Sin TV



DEPORTES