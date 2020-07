Eliminatoria suramericana no se jugará en Europa

La dificultad que hay en Suramérica para disputar las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 por el covid-19, generó el fin de semana una versión de prensa sobre la posibilidad de que estas iniciaran en Europa.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció con fuentes cercanas a la Conmebol que esa posibilidad no es real y no se está estudiado. Es más, la descartan de tajo.



De hecho el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, descartó la opción en una declaración dada a 'El Heraldo'.



“Hasta el momento en Conmebol no se ha contemplado ninguna opción diferente a realizar las eliminatorias en nuestro territorio”, dijo Jesurún.



Ya la Fifa anunció que la eliminatoria no arrancará en septiembre, sino en octubre. Pero no hay garantías de que en ese mes se pueda dar inicio, por la crisis que se vive por el covid-19 que ha dificultado la reanudación de los campeonatos locales. De hecho se especula que ya se piensa en noviembre.



La versión que empieza a sonar indica que la Fifa pretendería que la eliminatoria arranque este año, y ante la dificultad, la alternativa era Europa. Sobre todo si se tiene en cuenta que los clubes europeos no verían con buenos ojos ceder a sus futbolistas a los seleccionados suramericanos aunque es obligación. Y eso sumado a los vuelos y las dificultades aéreas que se mantienen en Suramérica.



El antecedente es la final de la Copa Libertadores que disputaron Boca y River en el Santiago Bernabéu.





