Fue un triunfo de los ingleses (El torneo de Ascencio, opinión)

Tanto la Fifa como la Conmebol dieron un parte de victoria por la decisión del TAS que abrió la puerta del préstamo de los jugadores que actúan en Europa para la fecha triple de eliminatoria. Pero ese festejo parece prematuro. Es más: el partido contra la Premier League lo están perdiendo. Y hasta por goleada.

Hay un factor que les da, en teoría, la razón y la ventaja a los ingleses en esta disputa: la exigencia de una cuarentena para los viajeros que llegan desde Suramérica. Así las cosas, todos los convocados tendrían que encerrarse 10 días antes de integrarse a sus clubes.



Brasil se dio el lujo de prescindir de todos los convocados de la Premier League: ¡9 jugadores! En Chile, el DT Martín Lasarte llamó a dos jugadores en reemplazo de Ben Brereton y Francisco Sierralta, anticipando que no lleguen. Y el viernes, Reinaldo Rueda llamó, por si acaso, a Andrés Llinás. Horas después, Yerry Mina fue baja por lesión.

Edinson Cavani, figura de Uruguay. Foto: EFE

Ole Gunnar Solksjaer, DT del Manchester United, habló sin tapujos del tema: “Después de jugar con sus selecciones, es un hecho que si tienes que pasar 10 días en un hotel en cuarentena sin posibilidad de entrenar, sin posibilidad de mantener tu forma física, necesitarás otros 10 a 14 días para volver a estar en forma y luego vuelta a viajar a Suramérica”, dijo. Los dos jugadores de ese club que tenían que viajar, el brasileño Fred y el uruguayo Édinson Cavani, son bajas para sus selecciones...



Varios clubes ingleses aceptaron ceder a sus jugadores con la condición de que no estén en el tercer partido de la fecha triple. Aston Villa fue uno de ellos, e incluso lo publicó en sus redes sociales. El otro sería Tottenham, lo cual afecta a la Selección Colombia, en el caso de Dávinson Sánchez: quiere tener su plantel completo para jugar el 19 de septiembre contra el Chelsea.



TyC Sports aseguraba que los cuatro argentinos convocados de la Premier League tenían una fórmula para hacerle el quite a la cuarentena: irse a entrenar a Croacia, país que no tiene restricciones de sus viajeros hacia Inglaterra. Lo cierto es que los equipos de la Premier les metieron miedo a sus jugadores.



