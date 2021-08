Eliminatoria: los problemas que debe resolver la Selección

Las fechas eliminatorias en septiembre, en los últimos años, han sido el dolor de cabeza de los seleccionadores nacionales en Suramérica. En el caso de Colombia, el panorama es aún más complicado, por circunstancias particulares.

La Selección enfrenta una fecha que ya no es doble, sino triple; dos juegos de visitante bien complicados, en La Paz y Asunción, y lo más grave: varios de los referentes del equipo no solo llegan sin ritmo, sino que están en entredicho en sus equipos. Es ahora cuando el trabajo de Reinaldo Rueda en los últimos meses tiene que salir a flote; primero, con el tiempo que tuvo al equipo reunido durante la Copa América, y segundo, el provecho que le haya sacado al morfociclo de esta semana en Bogotá.



(Lea también: La Torre Eiffel, la Gioconda… y Messi -Último tango, opinión-)



"Es el trabajo que estamos realizando. Las comunicaciones nos permiten ver sus partidos, quienes están relegados, con equipos paralelos, de los que han venido actuando por minutos. Es el seguimiento que hacemos a la distancia. Algunos no están en sus sedes, andan en pretemporada. Esa es la decisión, esperar que transcurra esta semana para seguir evaluando y decidir quienes integrarán esa convocatoria", declaró Rueda el jueves.

"En la Copa América fueron casi nueve juegos de muy buen comportamiento, se superaron las expectativas. Falta mucho para mejorar. Hay jugadores que no están en su mejor nivel". FACEBOOK

TWITTER

Hay varios casos críticos. Uno, el de los dos zagueros centrales titulares de la Selección. Sobre Dávinson Sánchez se habló mucho de que se iba del Tottenham, aunque el DT Nuno Espirito Santo lo puso de titular en el último amistoso antes de empezar la Premier League, contra el Arsenal. Yerry Mina, en cambio, está a la espera de una oportunidad: el sábado fue suplente y entró en la victoria 3-1 contra el Southampton.



En el mismo club de Mina, el Everton, está una de las novelas de los últimos tiempos, la de James Rodríguez. A los repetidos mensajes del jugador tanto a Rueda como a Rafa Benítez se suma ahora que está aislado por haber tenido contacto con un positivo para covid-19. Llamó la atención que Benítez, en rueda de prensa, hable de cinco casos pero solo mencione al colombiano. Rueda ya dijo que no tiene problema con él, pero en su momento recalcó que lo necesita “al 500 por ciento”. Y hoy James está lejos de eso.



(Además: Egan vs. Roglic: análisis, a golpe de pedal por la Vuelta a España)



Otro caso complicado es el de los colombianos de Boca Juniors. Edwin Cardona llegó tarde y viene de ser expulsado contra Argentinos Juniors. Sebastián Villa se declaró en rebeldía para que lo transfieran y Frank Fabra y Jorman Campuzano no rinden. Ya los hinchas se metieron con ellos.



El caso de Juan Fernando Quintero es particular. Viene con continuidad en el Shenzen, de China, pero el fútbol de ese país entró en receso y el jugador viene en camino a Colombia. Rueda lo tiene en buen concepto, pero tendría que buscar dónde entrenar mientras viene la convocatoria.



(En otras noticias: Vuelta a España 2021: ganadores y perdedores de la primera etapa)



Hoy, Rueda no descarta a ningún jugador ni tampoco ninguna Liga. "La Liga no se jugó y se reanudó casi un mes. Fue un mes donde ellos no compitieron, algunos lo hicieron en Copa Libertadores. Ese parón afectó a los clubes colombianos. De ese morfociclo se mantuvieron algunos jugadores más no el porcentaje ideal para llevar jugadores a la Copa América. Con los trabajos de hoy estamos mirando eso, trabajamos para los clubes, para exponer el trabajo de los entrenadores. Va a pasar por ahí, cuales mantienen una buena vigencia y pueden hacer un buen aporte para complementar los que vengan del exterior", explicó el DT. Quedan 9 días para saber qué hará.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc