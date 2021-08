Selección Colombia: los árbitros para fechas de eliminatoria

Conmebol dio a conocer la nómina de árbitros para la triple fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, juegos en los que Colombia se medirá a Bolivia, Paraguay y Chile.



2 de septiembre

Bolivia VS. Colombia



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Carlos López (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Jorge Urrego (Venezuela)

Cuarto árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

AVAR: Angelo Hermoslla (Chile)



5 de septiembre

Paraguay VS. Colombia



Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Árbitro asistente 1: Marcelo Van Gasse (Brasil)

Árbitro asistente 2: Bruno Pires (Brasil)

Cuarto árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

AVAR: Rodrigo Figueiredo (Brasil)



9 de septiembre

Colombia VS. Chile



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

Árbitro asistente 1: Nicolás Taran (Uruguay)

Árbitro asistente 2: Pablo Llarena (Uruguay)

Cuarto árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

VAR: Rafael Traci (Brasil)

AVAR: Gustavo Tejera (Uruguay)



