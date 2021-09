Prográmese para ver la primera fecha de la eliminatoria en septiembre

El partido entre Colombia y Bolivia, en La Paz, a las 3 p. m., abrirá una nueva fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en donde se jugarán cinco partidos que cierran con Chile vs. Brasil y Perú vs. Uruguay a las 8 p. m.



Estos son los horarios y los partidos que irán por televisión.



Bolivia vs. Colombia

Hora: 3 p. m.

Estadio: Hernando Siles

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

TV: Caracol



Ecuador vs. Paraguay

Hora: 4 p. m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

TV: Caracol play



Venezuela vs. Argentina

Hora: 7 p. m.

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Árbitro: Leodan González (Uruguay)

TV: Caracol play



Chile vs. Brasil

Hora: 8 p. m.

Estadio: Monumental de Chile

Árbitro: Diego Haro (Perú)

TV: Caracol



Perú vs. Uruguay

Hora: 8 p. m.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Néstor Pitana (Arg)

TV: Caracol play



