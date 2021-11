Así podrá ver la fecha 14 de la eliminatoria al Mundial de Catar

La jornada 14 de la eliminatoria es clave para los equipos que buscan su clasificación a Catar 2022, entre ellos, Colombia, que recibe en Barranquilla a Paraguay, con la urgente necesidad de una victoria.

Así las cosas, por ser una jornada tan importante, pues estos serán los partidos, los horarios y por dónde se podrán seguir.

Partidos, horarios y TV



Le puede interesar: (Colombia en alerta: ya son 4 partidos sin remediar su falta de gol)



3 p.m.: Bolivia vs. Uruguay

Caracol Play



4 p.m. Venezuela vs. Perú

Caracol Play



6 p.m.: Colombia vs. Paraguay

Canal Caracol



6:30 p.m.: Argentina vs. Brasil

Caracol Play



7:15 p.m.: Chile vs. Ecuador

Caracol Play



Le puede interesar: (Paraguay, con nuevo técnico, aún no siente el cambio)



Deportes​