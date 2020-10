Conmebol reveló audios de jugadas polémicas en la eliminatoria

La primera doble fecha del camino suramericano rumbo a Qatar 2022 dejó a Perú y Chile como abanderados contra el arbitraje. Y al VAR, que llegaba para aportar justicia deportiva en el fútbol, en entredicho.

Las críticas a la tecnología pasan desde una decisión errónea en jugadas de interpretación hasta el tiempo empleado en las revisiones, sobre todo en jugadas de posición adelantada que se resuelven con una línea recta.



En Lima, incluso, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo una crítica del trabajo del chileno Julio Bascuñán (árbitro del Perú 2 vs. Brasil 4): "Lamentablemente, tengo que hablar como hincha, como ciudadano, el árbitro nos desequilibra el partido que estaba para cualquiera. Creo que un equipo como Brasil no necesita la ayuda del árbitro para desbalancear este partido que todos estábamos siguiendo en nuestras casas", dijo el mandatario peruano.

Y agregó: "Esperamos que errores groseros, que cambian la historia de un partido, no se cometan en un futuro. Esperamos que la FIFA pueda corregir esas fallas clamorosas que afectan al equipo, a la hinchada y a todo un país".



En la primera fecha, disputada a finales de la semana pasada, el indignado había sido el presidente de la ANFP chilena, Pablo Milad, luego de que el árbitro paraguayo Ever Aquino obviara un posible penal por mano de Sebastián Coates a tres minutos del final del partido con La Roja (ganó Uruguay 2-1). El máximo dirigente del fútbol trasandino habló con el diario La Tercera y adelantó: "Pediré los audios del VAR y pediré el castigo del paraguayo como árbitro FIFA".



La bronca escaló: el sindicato de futbolistas chilenos se puso a disposición del reclamo. La ministra de Deportes trasandina, Cecilia Pérez, protestó por Twitter: "Aún molesta con el error del árbitro Aquino y el VAR que fueron decisivos para la derrota de La Roja en Uruguay. Para aportar transparencia a las eliminatorias y no permitir sospechas, Conmebol debería aplicar sanciones y liberar el audio de la comunicación entre los jueces". Milad llegó a hablar con el propio presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y la confederación liberó los audios y las filmaciones de la jugada de la polémica.



Al contrario de Chile, Perú no pidió audios, pero todas las portadas de los diarios responsabilizaron a Bascuñán por la derrota del seleccionado que dirige Ricardo Gareca. Le reprochan, sobre todo, el penal que le sancionan a Carlos Zambrano, jugador de Boca, por una infracción contra Neymar. El propio delantero brasileño lo cambió por gol y el resultado mutó a 3-2 a siete minutos del final.



"Hay que entender que el VAR no asegura que no haya error. Es una herramienta, y el reglamento establece que hay jugadas que son de interpretación", señala una fuente arbitral acostumbrada a trabajar con la tecnología.



Y agrega: "El VAR, en esas jugadas, no puede aportar exactitud, sino un mayor compromiso con la justicia deportiva". El peruano Zambrano fue protagonista de otra de las polémicas de la doble jornada: el topetazo a Miguel Almirón, de Paraguay, que el argentino Néstor Pitana juzgó como amarilla y no roja, sin siquiera revisarla por el VAR.



Las conversaciones con su asistente tecnológico revelaron que Pitana, en la cancha, no ve intención del defensor peruano de lastimar al exjugador de Lanús. Pitana se justifica al contar lo que vio de Zambrano: "Va a la pelota abajo y no sé si va el golpe directo al rostro. Pero pone un codo a la altura del cuello... cuando se te viene el jugador encima y ponés el codo. Por eso para mí, ese golpe lo veo como una amarilla".



El asistente de VAR no tiene cómo contradecir lo que dice el árbitro principal mediante las imágenes. Ninguna toma garantiza que el peruano haya ido con mala intención o a golpearlo deliberadamente en el rostro, más allá de la fuerza del impacto. Por eso, se resuelve lo que dice el protocolo: ante la duda o la ausencia de pruebas contundentes que contradigan lo que señala quien está en la cancha, el fallo original se mantiene. El árbitro principal, por más tecnología que haya en el campo, sigue siendo la autoridad principal.



Más allá de las discrepancias en jugadas de interpretación, la tecnología también fue criticada por los tiempos de espera. Hubo jugadas que se resolvieron luego de intervalos de entre 3 y 5 minutos en donde los cuartos árbitros debieron esmerarse para evitar que las pantallas sufrieran la vehemencia de futbolistas o allegados buscando un fallo favorable.



"Salí de ahí, Alexis, no podés estar", le gritó Fernando Echenique a Alexis Sánchez durante el 2-2 entre Colombia y Chile. "Fue penal, fue penal", insistían los trasandinos. Darío Herrera, mientras tanto, obraba un milagro para poder comunicarse con sus asistentes tecnológicos y revisar la jugada. Y sí, fue penal.

El chip de los árbitros



La Conmebol no es ajena a las disparidades tecnológicas y hasta deportivas que tiene el continente. En Luque, cerca de Asunción y pegado al aeropuerto internacional de esa ciudad, recuerdan que hay muchas ligas del continente (la Argentina, por ejemplo) que no tienen VAR, y que es complicado para los árbitros poner su cabeza en "modo VAR" y "modo no VAR".

En cuanto a la tecnología, existe un limitante: las transmisiones de los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana tienen un mismo proveedor de imágenes: MediaPro. En los encuentros de las eliminatorias, en cambio, los dueños del video difieren en cada país. Por lo que la implementación de la tecnología es distinta. E incluso algo tan simple como trazar una línea recta puede acarrear una demora innecesaria.



Y otro detalle: los árbitros debieron hacer una burbuja sanitaria para poder dirigir estos partidos. Los distribuyeron en los diez países para los encuentros de la Libertadores y por las eliminatorias. Esa es una de las razones por las que Bascuñán, chileno, dirigió a Perú. Y el próximo rival de los incaicos es... Chile.