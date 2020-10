Argentina, de la mano de Messi, debuta contra Ecuador

El astro del fútbol Lionel Messi volverá a empuñar el bastón de mando de

Argentina en camino al Mundial de Catar-2022, en el estreno de la Clasificatoria Sudamericana con Ecuador, selección que suele ser una caja de sorpresas.

El capitán argentino deja atrás el trago amargo del folletín de su frustrada salida del club blaugrana cuando intentó marcharse sin papeles en regla y arrojándose a una piscina sin agua. Ahora vuelve a probar suerte para jugar su quinto Mundial e intentar quebrar una racha sin títulos.



El goleador histórico de la albiceleste lo tiene claro: "El único sueño que me queda por cumplir es ganar un Mundial con la Selección".



Un primer obstáculo se interpone porque el jueves otra vez le toca arrancar frente a un enigma. Fue la Tricolor la que le dio soberano disgusto a la albiceleste en el debut de la Clasificatoria al Mundial de Rusia-2018, con un triunfo histórico por 2-0 en el estadio Monumental.



Lo que sentirán en el alma Messi y sus compañeros será no contar con el aliento y el fervor de los aficionados, en un estadio La Bombonera cuyo piso no temblará como siempre al compás de los saltos en las tribunas, vacías de pasión por la pesadilla del covid-19.



Argentina disputará la segunda fecha el martes próximo contra Bolivia en la altura de La Paz (3.600 metros) y Ecuador lo hará ante Uruguay en la Casa Blanca, con un protocolo aprobado en Quito para que haya hinchas.

El joven DT argentino Lionel Scaloni (42 años), sin ninguna experiencia en clubes o selecciones, dio una sorpresa cuando renovó el plantel tras la desafortunada conducción de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia-2018. A grandes males, grandes remedios. Scaloni promovió una 'Joven Guardia' y le encontró la vuelta a rodear a Messi de otros intérpretes que no eran los amigos de la cancha y de la vida de La Pulga rosarina.



"Podemos decir que ya hay siete u ocho jugadores 'de memoria' que son la base. Y sólo tenemos un día de entrenamiento", ponderó el DT.



No estará el delantero Sergio 'Kun' Agüero (Manchester City), lesionado, e incluso, para esta doble fecha, Scaloni dejó afuera a Ángel 'Fideo' Di María, pese a que está jugando en alto nivel en el PSG francés.



"Que Messi tenga dos jugadores por delante para que pueda asistir, y sea profundo, no al pie. Nos dio resultado en la Copa América de Brasil-2019 (tercer puesto)", se ufanó el DT. Uno de los favoritos de Scaloni es el volante Lucas Ocampos (Sevilla, España).



"Tiene fuerza, técnica y gol, y ayuda en fase defensiva", lo elogió. Otros son Paulo Dybala (Juventus, Italia) y Lautaro Martínez (Inter, Italia). Pero la cancha se le embarró porque los últimos encuentros dejaron un tendal de lesionados y algún contagiado de covid-19.



Debuta en la Tricolor el DT argentino Gustavo Alfaro, quien nunca había dirigido una selección. Es un hombre inclinado a cuidar más el resultado que a lanzarse al ataque. "Estas 30 voluntades (el plantel) van a hacer el esfuerzo para poner a Ecuador en el lugar que Ecuador merece", dijo en un video en redes sociales.

Alfaro convocó al delantero Enner Valencia (Fenerbahce, Turquía) y al arquero Alexander Domínguez (Vélez argentino). El experimentado Christian 'El Zar' Noboa (Sochi, Rusia) estará ausente por problemas de logística, dijo la federación.



Sorprendió con las convocatorias al defensa Erick Ferigra (Torino, Italia) y José Carabalí (U. Católica, Chile).

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos - Lionel Messi, Lautaro Martínez, Marcos Acuña o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.



Ecuador: Alexander Domínguez - Pedro Perlaza, Franklin Guerra - Robert Arboleda, Angelo Preciado - Jhegson Méndez, Alan Franco, Junior Sornoza, Carlos Gruezo - Enner Valencia y Michael Estrada. DT. Gustavo Alfaro.



AFP