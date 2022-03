A la Selección Colombia no le alcanzó para llegar al Mundial de Catar 2022. Luego de varios partidos sin marcar gol, el conjunto, dirigido por Reinaldo Rueda, tenía la calculadora en mano y el ojo puesto en cada uno de sus rivales.



Aún así no le funcionó tanto cálculo y el milagro no se le cumplió, pues no logró alcanzar la zona de repechaje en las eliminatorias, pese a ganarle a Venezuela en su último partido.



La 'tricolor' deberá esperar hasta el Mundial de 2026 que se desarrollará en Canadá, México y Estados Unidos. Sin embargo, la espera para algunos jugadores se acabaría porque cumplirían la edad que se considera 'ideal' para estar en la cacha. Es decir: para 2026, varios de ellos ya estarían retirados del fútbol.

Falcao García

Radamel Falcao García lucha entre tres jugadores de Uruguay. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Aunque el 'Tigre' no fue convocado en la última fecha de las eliminatorias, sí había participado en encuentros anteriores.



(Le recomendamos: 'El gol tardío' y los memes que dejó la victoria de Colombia ante Venezuela).



El samario, de 36 años, podría retirarse antes de que la Selección inicie el camino al Mundial de 2026. En dado caso de que quisiera seguir, llegaría con 40 años a la próxima cita del fútbol.



Hace algunos meses había precisado que no sabía cuándo exactamente le diría 'adiós' a la pelota.



"Por ahora no planeo el retiro, pero me cuestiono qué voy a hacer. Tengo negocios fuera del fútbol, me gustaría crear una cierta cantidad y estar al frente de ellos. Me gustaría también una actividad relacionada con el fútbol, pero no sería técnico. Quiero seguir viajando o prepararme para estar en la dirigencia de un equipo o quizá manejar carrera de algunos futbolistas", comentó en una entrevista con Daniel Habif, a finales de 2020.

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia. Foto: Pablo Porciúncula. AFP

El jugador de la Juventus tiene 33 años. Llegó al equipo europeo y fue algo que consideró como un sueño. De hecho, su mamá, Marcela Bello, reveló que su hijo le tenía mucho cariño a esa camiseta.



"Siempre me dijo que quiere terminar su carrera en blanco y negro. Sinceramente espero que esto pueda suceder", comentó Bello, en charla con 'Juvenws', a principios de 2021.



(Puede leer: Selección Colombia: los responsables de la eliminación de Catar 2022).



Cuadrado también dio algunas luces durante una conferencia en la que presentaba un libro, en mayo de ese año: "Siempre he tenido el anhelo de poder terminar mi carrera en Medellín, espero, en muchos años, conseguir ese objetivo".

David Ospina

David Ospina. Foto: EFE

El legendario arquero tendría las semanas contadas en su actual equipo el Napoli, según medios especializados, pues su contrato vence el próximo junio.



A pesar de ello, le aseguró al portal 'calcionapoli24.it' que, de no continuar con el conjunto italiano, buscaría otras opciones con sus 33 años de edad.



"Mi familia siempre ha estado a mi lado, espero que el momento del retiro aún esté lejos", recalcó en una charla con el medio citado, a principios de este 2022.



Tendría 37 años cuando se esté disputando el Mundial en Norteamérica.



(Siga leyendo: Selección Colombia: los 5 momentos claves de la eliminación de Catar 2022).

William Tesillo

Facebook Twitter Linkedin

William Tesillo. Foto: AFP

El barranquillero tiene 32 años y actualmente hace parte del Liga de México con el Club León. No ha mencionado recientemente si dentro de sus planes está retirarse. Así que de él depende si se arriesga con 36 años para estar en la próxima cita del fútbol mundial.



Dentro de la 'tricolor' hay muchos jugadores que no superan los 30 años. Sin embargo, James Rodríguez está en el filo y surge la pregunta de si retiraría antes.



(Además: James Rodríguez: lluvia de memes tras eliminación de Selección al Mundial).



"A los 35 o 36 años es una buena edad para retirarse", dijo en su momento, cuando jugaba en su canal de Twitch. ¿Cambiará de opinión?



Claro que la edad para algunos no ha sido impedimento. Por ejemplo, es memorable el paso del portero Farid Mondragón en Brasil 2014 con 43 años.

Tendencias EL TIEMPO

