Arranca periodo de pruebas covid, con inconformidad de algunos clubes

Este viernes 10 de julio arranca el periodo oficial establecido por el protocolo de la Dimayor para el inicio de las pruebas de covid-19 a los futbolistas y personal de los equipos en el fútbol colombiano.

El primer equipo en iniciar entrenamientos individuales fue Atlético Nacional, que lo hizo desde este jueves, con prácticas individuales. Esto luego de la autorización que recibió de la Dimayor.



Cali también tiene la autorización pero está pendiente de una visita de la alcaldía a la sede deportiva en Pance para cumplir con todos los requerimientos.



El inicio de entrenamientos de Nacional no cayó bien entre algunos equipos de la Liga que ven una "desventaja deportiva", ya que esperaban que todos empezarán los procesos al mismo tiempo y arrancar prácticas desde el 16 de julio.



Según supo EL TIEMPO, equipos como Millonarios, Once Caldas, Equidad, entre otros, están entre los inconformes.



La molestia tiene que ver con que Nacional le tomará una semana de ventaja a los demás, esto por haber realizado las pruebas antes del periodo establecido.



"No hay reglas claras que garanticen equidad en las decisiones", dijo un directivo consultado.



La inconformidad sería mayor en equipos que ni siquiera han definido laboratorio y que por ahora no podrán empezar sus pruebas.



Sin embargo, no todos se incomodaron. Tulio Gómez, máximo accionista del América, dijo: "A América no le incomoda para nada. Ojalá todos empecemos a entrenar cuanto antes".

Arrancan las pruebas

Entre los equipos que arrancan pruebas este viernes está Millos, que lo hará desde las las 8 a. m. con las pruebas serológicas a 26 futbolistas de su plantilla profesional, en espera de Matías de los Santos que debe estar llegando al país el fin de semana. Su laboratorio es Colcan.



Santa Fe también tendrá pruebas este viernes, en su sede de Tenjo. Así como Equidad, el otro equipo capitalino, que arrancará también el viernes a las 8 a. m., con el laboratorio Analizar



América también confirmó que hará pruebas el viernes, lo mismo que Deportivo Pereira, luego de que se realizará el jueves la desinfección en el estadio Hernán Ramírez Villegas.





