¡Terrible! Venezuela tiene su primera baja para juego contra Colombia

La frustración se apoderó dentro y fuera del Atlanta United tras confirmarse la pasada noche que el delantero venezolano Josef Martínez, su máximo goleador las dos pasadas temporadas, podría perderse toda la temporada si se confirma la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Lo que si tienen ya confirmado por parte de los médicos es que el delantero internacional venezolano tendrá que pasar por el quirófano para corregirle la lesión que se produjo el sábado durante el primer partido de la nueva temporada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, la vigésima quinta de su historia.



El duelo fue contra el equipo de la nueva franquicia del Nashville SC, al que ganaron de visitantes por 1-2, pero el triunfo tuvo un coste demasiado alto con la lesión de

Martínez.



Los médicos que atienden al internacional venezolano y que serán los responsables de la operación no podrán tener un diagnóstico exacto de la rotura hasta que realicen la intervención quirúrgica.



Dependiendo del tipo de rotura que sufra Martínez, el tiempo de recuperación podría ir de dos a seis meses, y por lo tanto su vuelta a la competición esta temporada se encuentra sin definir.



De cualquier manera, aunque el tiempo de recuperación fuera el mínimo de dos meses, Martínez, nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada del 2018, no podría alcanzar su mejor forma hasta la próxima temporada.



Martínez estableció un récord de la MLS en ese 2018, con 31 goles, lo que le permitió ser también el ganador del Botín de Oro, pero su marca la superó la pasada temporada el delantero mexicano Carlos Vela, de LAFC, que marcó 34.



Martínez se lesionó luego de chocar con un jugador del Nashville SC en el segundo tiempo y aunque trató de seguir jugando tuvo que hacerle una seña al banquillo de su equipo para que lo sustituyeran.



"Desde luego, uno no puede reemplazar a Josef (Martínez)", admitió el holandés Frank de Boer, entrenador del Atlanta, nada más concluir el partido frente al Nashville SC. "Todos saben que cuando está en plenitud de forma, es el mejor de la MLS. Trabajo con él todos los días y veo su calidad. Ésta será una gran pérdida".



Martínez con 77 goles posee la marca de la MLS correspondiente a tres temporadas en la liga después de haber acabado en todas ellas entre los cuatro mejores en la clasificación de los goleadores, y necesitaba solo nueve más esta temporada para romper la marca de cuatro temporadas que posee el inglés Bradley Wright-Phillips, que consiguió desde la del 2014 al 2017 con los Red Bulls de Nueva York.



El delantero venezolano de 26 años ha disputado 84 partidos de la MLS desde que debutó con el Atlanta en 2017 y en la que ya marcó 27 goles en 29 encuentros de liga.

Martínez también es líder absoluto de la liga en "hat tricks", con seis, y comenzó este 2020 con el mejor promedio de goles por partido en la historia de la liga (0.99).