El VAR está en Colombia para el juego Santa Fe-Cali de la Suramericana

Este martes, en el partido entre Santa Fe y Cali en la ida de cuartos de final de la Copa Suramericana, se usará por primera el VAR (videoarbitraje) en Colombia.



Wilson Seneme, presidente de la comisión de árbitros, exárbitro brasileño, presentó el sistema en el estadio El Campín. Seneme explicó los aspectos claves del VAR, especificando las jugadas en las que interviene e hizo algunas precisiones.

“Gústenos o no, el VAR es el futuro del fútbol. Llega para ser un apoyo a los árbitros y la justicia en el fútbol”, dijo Seneme.



Seneme comentó que van tres capacitaciones con árbitros, con tecnología y horas de aprendizaje. Aclaró que Conmebol no designa árbitros que no tengan el protocolo VAR. “No esperen ciento por ciento de aciertos. El VAR es para situaciones y errores obvios en los que el daño deportivo es muy grande”, afirmó.

Wilson Semene, presidente del comité de árbitros de Conmebol. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

"Colombia merece que el VAR llegue al país", agregó el ex-árbitro y recordó las 4 situaciones que se permiten para uso del VAR: revisión de gol, penal correcto, incidentes de tarjetas rojas y confusión de identidad.

“El equipo var no decide nada. Solo recomienda. Todo es decisión del árbitro. Debe ser el líder. Tengo certeza de que es una herramienta muy buena, extremamente positiva. Pero lo manejan personas y cometen sus fallos. Es error decir que el VAR decide, todo lo decide el juez”, aclaró Seneme.



En cuanto a la pérdida de tiempo, que es una de las críticas al VAR, aseguro que el año pasado hubo revisiones de 6 minutos, pero que este año han sido de 30 segundos.

El VAR se utilizó en las semifinales de las pasadas Copas Libertadores y Suramericana. Y desde este año se aplica en los cuartos de final. Por eso el sistema se usará en Bogotá y en Barranquilla, el próximo jueves, para el partido entre Junior y Defensa y Justicia.



