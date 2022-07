Que el VAR sea el árbitro principal (Meluk le cuenta, opinión)

Es sensacional la nueva herramienta tecnológica para detectar de manera semiautomática el fuera de lugar. El anuncio de la Fifa de su aplicación en el Mundial de Catar a final de este año es una gran noticia.

El sistema dictaminará con precisión el momento del golpe al balón en el pase y la posición de delanteros y defensas, gracias a un sensor en el balón y un seguimiento de cámaras, varias de ellas exclusivas de geolocalización que rastrearán 29 puntos de datos en el cuerpo de cada jugador, y esos datos se recopilan 50 veces por segundo, se transmiten al ‘avar’ (ayudante del árbitro en la sala de videoarbitraje, que se dedica únicamente a revisar el fuera de juego). Y lo mejor: todo en tiempo real. Dice la Fifa que no se demorarán más de 7 segundos. ¡Maravilloso!



Análisis del VAR



Ahora habrá que esperar a que esa tecnología llegue a todo el fútbol del planeta, cosa que se demorará por cuestiones de plata.

El cambio en el VAR: un avance enorme



Este es un nuevo paso en el camino correcto: que el VAR se convierta en el árbitro principal en el fútbol, que sea quien tome la decisión final, con la calma de estar sentaditos, con aire acondicionado si es del caso, lejos de las presiones de los jugadores y directivos, y que abajo, en la cancha, haya jueces de resolución que faciliten los tramites del juego, saquen las tarjetas, reconvengan a los jugadores, transmitan las advertencias... Un funcionario.



Se acabarán los tumultos, los reclamos, las gavillas, la protestadera sin fin. Igual como ha pasado con los famosos goles dudosos en Europa. El sensor del balón hace que vibre el reloj del árbitro y sanseacabó. Fin a los goles fantasmas. El sentido de la justicia. El juez siente el temblor en la muñeca, señala el aparato y los jugadores quedan quietos y mudos.



Ahora, volvamos al fuera de lugar, que es la norma principal del juego, la que da la dificultad, la regla madre de tácticas y estrategias.



Con el avance tecnológico será aún más inútil renegar y apelar a ese argumento de hinchas y “puristas” de que no se deberían sancionar el fuera de lugar si por un centímetro, por una uña, una nariz o un pelo.

La cabina del VAR, en Colombia.



La norma es clara y adelantado es adelantado, así sea parcialmente, como figura en la regla. Si cambian la norma a un eventual órsay por un metro o metro y medio, pues seguirá habiendo infracción al metro y un centímetro, al metro y un pixel.



La interpretación, un problema más difícil de solucionar



Ahora, esta herramienta casi automática para sancionar el fuera de juego no va a acabar con el problema grande del arbitraje mundial: la interpretación, porque lo que es penalti en Buenos Aires no lo es en Medellín; la mano es infracción en Madrid, pero no en Múnich; el pisotón es expulsión en Liverpool, pero no en Río de Janeiro. Ese es otro tema que también debería ser resuelto en dos vías: una, haciendo más puntuales y pragmáticas las reglas, sin dejar tanto espacio a que todo es y nada es al mismo tiempo, y, dos, dejándole todas las decisiones finales al VAR, que el árbitro principal sea el que está sentado frente a la pantalla revisando el video con otras ayudas tecnológicas.



