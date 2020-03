Valencia confirmó cinco casos positivos de coronavirus en su plantilla

Valencia anunció este domingo que se han detectado cinco casos de coronavirus "entre técnicos y jugadores del primer equipo", uno de ellos el defensa argentino Ezequiel Garay, lesionado de gravedad, que confirmó estar afectado por el covid-19 en las redes sociales.

"El Valencia CF comunica que se han detectado cinco casos positivos de coronavirus COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento", señaló el club español en un comunicado.



Garay, que se perderá el resto de la temporada por una lesión de rodilla, anunció su positivo este domingo, convirtiéndose en el primer positivo entre los jugadores del campeonato español.



La identidad del resto de afectados del Valencia no se conoce. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", afirmó Garay en Instagram, acompañando al texto una foto del jugador.



Después de haber sido víctima de una rotura de ligamentos cruzados en una rodilla a principios de febrero, Garay encadena otra mala noticia, en este inicio de 2020.



Garay estaba en la tribuna, el martes en Valencia, en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones perdida por su equipo contra el Atalanta de Bérgamo (4-3, resultado acumulado 8-4), jugado a puerta cerrada.



Los futbolistas de la primera plantilla del Valencia habían suspendido los entrenamientos colectivos el viernes, una vez que la Liga anunció la suspensión del campeonato siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias por la crisis del Covid-19.



"La actividad queda suspendida en la Ciutat Esportiva de Paterna durante los próximos días y los jugadores trabajarán con un plan físico y un plan nutricional personalizado en sus respectivos domicilios", anunció el equipo levantino.



El central rosarino de 33 años, fue subcampeón del mundo con Argentina en Brasil-2014, donde jugó los siete partidos de la albiceleste.

Subcampeón del mundo

Garay llegó al fútbol español procedente del Newell's Old Boys en 2006, al Racing de Santander, y después jugó en el Real Madrid dos temporadas, antes de hacerlo en el Benfica portugués y el Zenit San Petersburgo ruso, para volver a España, al Valencia, en 2016. La Liga española era el último de los grandes campeonatos sin casos de coronavirus entre sus jugadores.



En la Serie A italiana, casi una decena de jugadores han dado positivo. En Inglaterra, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y el internacional inglés del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, se han visto contaminados, al tiempo que en Alemania dio positivo Timo Hübers, del Hanóver.



En Francia, dos jugadores del Troyes, uno de ellos de la primera plantilla, también se contagiaron con el coronavirus.



En España, los equipos profesionales de fútbol y de baloncesto del Real Madrid están en cuarentena desde el jueves tras descubrirse que un jugador de su equipo de básquet contrajo el coronavirus, mientras que el FC Barcelona declaró el viernes que suspendía sus actividades hasta nueva orden, como medida de prevención.



Con 6.391 casos y 196 muertos, según el último balance comunicado el sábado por las autoridades, España es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, y el segundo en Europa detrás de Italia.



AFP