Hace dos años, el 'Tigre' cumplió su sueño

“El Tiiigre Falcaoooooo", gritaba la tribuna en el estadio de Kazán bajo un calor asfixiante, abrasador, como el de la cálida Santa Marta que vio nacer a Radamel Falcao García. El grito se atravesó siempre, en el himno polaco, en cada rechazo de los de azul, en cada instante. Porque la fe que tenía la gente en una celebración de su goleador histórico no la tenía, tal vez, ni él mismo.

Salía a calentar con James -están siempre juntos, siempre-, y se abrazaban-; los jugadores emblemáticos de Colombia se miraban con la complicidad de siempre, y con ellos la ilusión de los 45.000 de Kazán y los 49 millones y medio de Colombia.



(Lea también: 'Escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades’: James)



Pero pasó todo el primer tiempo recibiendo la pelota de espaldas al arco, chocando con Bednarek, Pazdan y Piszczek, que se lo turnaron para acosarlo y maniatarlo.



El grito se oía cada vez más fuerte. Y él intentaba ser el pivote para que otro compañero apareciera, porque así es Falcao, y ese es apenas un indicio de su grandeza.

Ya casi llega

No podía saber que el premio a su sacrificio llegaría en la noche que su equipo y su país más lo necesitaban, pero adivinaba quién le daría la oportunidad, la única que tuvo en 90 minutos: James Rodríguez.



La imagen quedó congelada en el corazón de los miles de afortunados que estuvimos aquí para verlo: salida rápida de Colombia, pase al '10', un instante para levantar la cara y uno más para apuntar la zurda con la velocidad exacta; balón ingresando lentamente al área y ahí, la pierna de Falcao para detener, acomodar el cuerpo, rematar y celebrar, todo en un mismo segundo.



Imposible no levantarse como un resorte de la silla, abrazar al vecino, quienquiera que fuera, gritar, saltar, al fin celebrar por él.



"Anoté el gol con el que soñaba desde niño. Pero lo importante fue que se logró una victoria bien trabajada, con lucha, buen fútbol y demostrando que tenemos equipo para hacer más en este mundial", dijo un emocionado Falcao que se quería salir del ropa, inundado de felicidad.



"Se pudo mostrar el desequilibrio, gracias al talento de jugadores como James, Quintero, Cuadrado; en fin, fue una gran presentación, con fútbol contundente. Ahora, a descansar y a pensar en el juego del jueves contra Senegal, en el que nos jugaremos nuestra clasificación a la siguiente fase", afirmó el atacante del Mónaco francés.



Pero no se fue sin acordarse de hace 4 años, cuando no pudo jugar el Mundial de Brasil tras haberse roto el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, lo cual lo dejó triste, sin poder lucirse en la cita más importante del fútbol; pero en la vida, dicen por ahí, al que le van a dar le guardan.



(Le puede interesar: El 'Patrón' Bermúdez habló del caso Villa y su situación en Boca)



Falcao logró ahora uno de los goles más importantes de su trayectoria, el segundo de Colombia en el contundente triunfo y el que dio tranquilidad al equipo para sacar los tres puntos sobre el once europeo.



"Nos vamos contentos porque demostramos que con 11 jugadores somos un equipo que produce fútbol", declaró.



Y corrió con el gol en la boca hasta el banderín, y en el banquillo no quedó nadie: los 22 se fundieron en ese abrazo al que nos unimos todos, desde estas cómodas sillas del estadio Arena Kazán y desde cada hogar que anhelaba este preciso instante, que, como en la película, se llama felicidad.



Jenny Gámez

Editora de Futbolred