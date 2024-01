El 'Tren' Valencia recuerda a Franz Beckenbauer, que fue su entrenador

El mundo llora la muerte del legendario futbolista alemán Franz Beckenbauer, fallecido este domingo a los 78 años de edad.

Beckenbauer conquistó dos títulos mundiales -uno como jugador y otro como técnico-, vivió dos finales contra Argentina como seleccionador de 'Die Mannschaft'.



Excapitán de la selección de la República Federal Alemana (RFA) en los años 1970, seleccionador de la Mannschaft de 1984 a 1990 y después dirigente del Bayern Múnich,

Beckenbauer había limitado sus apariciones públicas en los últimos años por su estado de salud y estaba retirado en Salzburgo (Austria).

El recuerdo del Tren

La relación de Beckenbauer con el fútbol colombiano está directamente relacionada al exfutbolista Adolfo el 'Tren' Valencia.



El Tren vivió su época de esplendor que lo llevó a jugar en el poderoso Bayern Múnich de Alemania. Fue allí cuando conoció al Kaiser.



El Tren recordó con nostalgia su relación con Beckenbauer. “Recibo esta noticia con mucha tristeza, la muerte de Franz. Siempre fue ese entrenador que cuando yo llegué al Bayern fue de los que me recibieron bien, como entrenador me decía, juega como jugabas en Santa Fe”, dijo el Tren en Noticias Caracol.

Franz Beckenbauer Foto: EFE Y AFP

Relató que el Kaiser fue uno de los mejores técnicos que tuvo en su carrera profesional.



"De los técnicos que he tenido, que han pasado por toda mi carrera, Franz fue uno de los mejores porque me comprendía, cuando yo llegué al Bayern Múnich , me decía, Adolfo no suba, tú eres jugador fuerte, con mucha potencia, muy habilidoso, entonces aquí te contratamos es para que aproveches las mejores virtudes”, añadió el Tren.



También recordó el legado del Kaiser en su vida y carrera. “De él se me quedó que en la vida uno tiene que ser disciplinado y humilde, esas son dos frases que yo siempre tengo en la cabeza en la carrera del fútbol, porque la humildad es lo que lo lleva a uno a escuchar, a aprender, porque nadie es dueño de la verdad y uno a diario va aprendiendo”.



"Yo siempre lo escuché porque lo admiré como entrenador y como persona y lo grande que fue y lo que significaba para esa institución, siempre le tuvo mucha admiración”, finalizó el Tren.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

