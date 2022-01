El exportero de la selección de Bolivia Carlos 'Pollo' Arias, que participó en la goleada por 6-1 ante Argentina en 2009, está hospitalizado luego de sufrir un accidente que le dejó quemaduras de primer y segundo grado, en un suceso que cobró la muerte de una persona.



"Ha sufrido un accidente en una de las sucursales (restaurante) que tenemos en Santa Cruz por la fuga de una garrafa de gas que produjo una llama", contó este jueves a Efe Evelin Antelo, la esposa del exportero. El accidente se produjo este miércoles pasado, después del medio día, en uno de los restaurantes de la cadena de pollos que él dirige. "Él tiene quemados los brazos, las piernas, quemada parte de la cara, la mitad superior.

Trataba de ayudar a otra persona

Las quemaduras son de primer y segundo grado", detalló Antelo que también precisó que eso sucedió al intentar auxiliar a una persona que trabajaba en el área de cocina pero que falleció por la gravedad de las quemaduras. La evolución de su estado todavía es lento puesto que aún no se sabe si necesitará alguna intervención de reconstrucción.



Este jueves le retiraron las vendas de las piernas y para este viernes está previsto una "intervención de limpieza" en otras áreas afectadas, dijo Antelo. Los médicos que atienden al exfutbolistas que jugó en el Blooming de Santa Cruz, The Strongest y Bolívar de La Paz, entre otros equipos en Bolivia, y el Córdoba F.C. de España, "todavía" no han dado más detalles de cuánto tiempo demandará su recuperación aunque sí se sabe que "está estable", mencionó su esposa.

Apoyo de todo el futbol boliviano

"¡Mucha Fuerza Carlos!", escribió en sus redes el Bolívar, "estamos contigo Pollo, un héroe tanto en el arco como en la vida", también mencionó el The Strongest. "Queremos hacer llegar todo nuestro apoyo a la familia de nuestro Ex jugador y Bi Campeón Carlos Arias", manifestó el Blooming a Arias, de 41 años.



Con los tres equipos consiguió cinco títulos nacionales entre 1998 y 2009, aunque también jugó en Oriente Petrolero, Guabirá y Sport Boys, en Bolivia, además del Maccabi Netanya de Israel.



Arias es recordado por ser el portero que participó en la histórica goleada por 6-1 a la Argentina de Diego Maradona y Lionel Messi en La Paz, hace doce años. Después de su retiro en 2017, Arias se dedicó en pleno al área gastronómica en Santa Cruz, al mismo tiempo que completaba algunos estudios de formación superior en el área contable. En abril del año pasado logró superar las complicaciones que había tenido luego de padecer la covid-19.



