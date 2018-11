Empiezan a correr 72 horas claves para el DT Sanguinetti en Santa Fe

El técnico de Santa Fe, Guillermo Sanguinetti, debe planificar muy bien los próximos tres días para asegurar parte de la clasificación a la final de la Copa Suramericana, en su casa, y luego meterse entre los ocho mejores de la Liga y jugar los cuartos de final.

El reto principal será hoy, cuando reciba al Junior, en la semifinal de ida de la Suramericana, en El Campín. “Arranca una competencia de 180 minutos contra



Junior, donde los dos vamos a tratar de pasar a la final, que es lo más importante que se busca ahora. Serán partidos muy duros, por suerte hemos recuperado a varios jugadores que venían lesionados y eso nos da la posibilidad de manejar el equipo que queremos”, aseguró el DT antes del duelo que se vivirá este jueves.

Sanguinetti, que no arrancó bien la temporada y fue cuestionado durante los primeros encuentros, intentará ser el técnico que le devuelva la gloria continental a Santa Fe, y también podría volver a ser verdugo de su rival de patio, ahora en la Liga, luego de eliminarlo en los octavos de final de la Copa Suramericana.



Sin embargo, para el estratega todavía no hay que pensar en el duelo contra Millonarios, sino enfocar todos los esfuerzos para el primer juego contra el Junior, encuentro en el cual “no hay ventaja o desventaja de que sea un rival colombiano en una copa o torneo internacional.



“Ahorita solo pienso en el partido del jueves, después elegiremos el equipo que enfrentará a Millonarios según como terminen los jugadores. En este equipo no hay suplentes, todos están en condiciones para afrontar los dos encuentros”.



