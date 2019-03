'Bolillo' Gómez vive un mal momento con Ecuador

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, pidió tener cautela ante el vendaval de críticas que se han vertido en contra del técnico de la selección, el colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, y el propio equipo nacional.

"Me parece que tenemos que ser cautos en hacer un juicio, un juicio tan duro de decir que la selección no juega a nada", resaltó el directivo en un encuentro con periodistas.



Añadió que se espera que la selección muestre que juega bien al fútbol y que apueste por ganar en los próximos amistosos de junio contra Venezuela y México y en la Copa América de este año en Brasil.



El expresidente de Universidad Católica que ahora dirige la FEF prefirió no juzgar a la selección por su actuación en los últimos amistosos. Son partidos aún preliminares, "tuvimos una convocatoria con muchísimas novedades", como las lesiones con sus clubes de los delanteros Ayrton Preciado y Enner Valencia para los recientes amistosos ante Estados Unidos y Honduras, estimó.



Para aplacar las críticas, Egas remarcó que el combinado "no pudo contar con todo lo que se pretendía contar, se vio mermada de media cancha para adelante".



Ecuador perdió la semana pasada por 1-0 ante Estados Unidos, lo que supuso la segunda derrota (la primera fue un 4-3 ante Catar) desde agosto pasado en que retornó Gómez a la dirección técnica de Ecuador.



Más adelante, también en tierra estadounidense, empató sin goles ante Honduras, resultado similar al que registró ante Omán en octubre del año pasado, aunque tras ese encuentro el equipo ganó cuatro partidos y dejó un saldo positivo a su favor.



El "Bolillo" Gómez regresó esta temporada a la dirección de la selección de Ecuador, a la que la llevó de forma histórica a su primer Mundial, el de Corea del Sur y Japón en 2002.



EFE