Suramericano Sub-20 de Colombia, en el segundo semestre del 2021

Teniendo en cuenta la decisión de la Fifa de cancelar las ediciones 2021 de los Campeonatos Mundiales Sub 17 y Sub 20 respectivamente, el Consejo de la Conmebol ha decidido cancelar los campeonatos clasificatorios a ambos Mundiales.

La entidad rectora comunicó que los torneos Sub-20, que tendrá como sede a Colombia, y el Sub-17, de Ecuador, se podrán disputar en el segundo semestre.



"No obstante, la Conmebol, a través de su Dirección de Competiciones de Selecciones, asume la determinación de disputar, en el segundo semestre del año 2021, ambos Campeonatos Sudamericanos, Conmebol Sub 20 y Conmebol Sub 17, con el objetivo de generar y potenciar el desarrollo de estos equipos a través de torneos internacionales y de que esta generación de jugadores tenga la oportunidad de poder competir al nivel continental", dice el comunicado oficial.



Sin embargo, la Conmebol dejó en claro que "no es de menor importancia señalar que, al cancelar Fifa las ediciones 2021 de los mundiales respectivos, ambos Suramericanos no serán clasificatorios a los mundiales de la categoría".



