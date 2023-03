La modelo Wanda Nara, pareja del futbolista argentino Mauro Icardi, ha sorprendido a sus más de dieciséis millones de seguidores en Instagram con su reciente publicación en la que aparece con un impresionante cambio de imagen.

La nueva imagen de Wanda

La empresaria argentina publicó unas imágenes de su nuevo look. Luce ahora el pelo mucho más oscuro de como se le conocía, y además ha decidido cortarse el flequillo.

Ya el pasado enero Nara mostró a sus seguidores de Instagram el drástico cambio de look que se había hecho, ya sin el cabello rubio.



Su nueva imagen incluye nuevo corte de pelo, y ya acumula más de 3.500 comentarios y cerca de 300.000 likes en la red social.



La modelo acompaña la fotografía con la palabra "Rockstar", ya que su nuevo estilo se parece al de una estrella del rock.



Su look ha despertado muchos comentarios. Hay quienes creen que su cabello es una peluca. También discuten si el nuevo estilo la favorece o no.



Pese a los problemas que ha tenido la pareja, el pasado mes de noviembre Icardi confirmó que decidían darse otra oportunidad.

La empresaria está a punto de debutar como la nueva presentadora del programa MasterChef Argentina.



DEPORTES

Más noticias de deportes