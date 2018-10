El semestre de Millonarios va mal: en casa no le rinde

Millonarios, que hasta este martes era el único equipo del fútbol colombiano que aún estaba vivo en tres torneos, ya se quedó por fuera de competencia internacional. El año en torneos de Conmebol fue malo: quedó afuera en la Libertadores en fase de grupos y el tercer lugar de su zona lo mandó a buscar un premio de consolación en la Copa Suramericana. Esa opción se le acabó este martes, al perder con Santa Fe en lanzamientos desde el punto penalti.

“Perder por penales no le gusta a nadie. A nosotros tampoco. No hay tiempo de nada porque el jueves ya hay que tomar otro avión”, dijo el técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo. Se refería al viaje a Manizales, donde el viernes tendrá que jugar frente a Once Caldas, en busca del paso a la final de la Copa Colombia.



El semestre de Millos no ha sido bueno. Ha jugado 20 partidos, de los cuales ganó seis, empató 11 y perdió tres. Anotó 26 goles y recibió 16. Pero el verdadero problema han sido los partidos como local, en los que ha perdido 17 puntos de 30 posibles, contando todas las competiciones oficiales.



“El viernes es otra final también. De aquí en adelante, todo lo que juegue Millonarios es superlativo”, agregó Russo. Le queda la opción de la Copa Colombia, y tendrá que remar desde atrás en la Liga: el lunes recibe a Equidad. Está a cuatro puntos del octavo. ¿Le alcanzará?



DEPORTES