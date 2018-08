Los retos de James con Bayer Múnich: ser titular y superar sus cifras

James Rodríguez, el futbolista de élite del fútbol colombiano, iniciará una nueva temporada con el Bayern Múnich, equipo que tendrá entre sus metas ser campeón por séptima vez consecutiva de la Bundesliga de Alemania, torneo que arranca este viernes con el duelo en la casa del campeón contra el Hoffenheim. Tras superar las lesiones musculares que acarreó desde el Mundial de Rusia 2018 y finalizando el último entrenamiento en óptimas condiciones, James inicia el curso con total incertidumbre.

Niko Kovac, el técnico que asumió las riendas del equipo bávaro tras el retiro de Jupp Heynckes, confirmó que tiene toda la plantilla a su disposición para el juego de este viernes; no dio la nómina titular, pero todo apunta a que James será suplente y, por ahora, tendrá que remar de abajo para ganarse un lugar en el 11 titular.



Sin embargo, esta situación no es nueva para James. En la temporada anterior, cuando fue despedido Carlo Ancelotti y llegó Heynckes, también pasó por las mismas circunstancias y acabó anotando ocho goles y dando 14 asistencias, y se consolidó como uno de los hombres fijos en el equipo de gala del conjunto alemán.



Por las lesiones, el colombiano no jugó ni un minuto de los siete partidos en los que ha dirigido Kovac (cuatro de pretemporada en la International Champions Cup, dos amistosos, un partido de la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania), y eso permitió que el entrenador viera a otros jugadores en las posiciones donde se ha desempeñado James.



Kovac no ha hecho una revolución o algo parecido en el esquema que venía manejando Heynckes. La estrategia más usada por el nuevo entrenador es el 4-1-4-1 (la utilizó en cuatro de los siete juegos que dirigió), y en esa formación James ya se destacó con el anterior DT. En ella, el colombiano jugó entre el volante de marca y los ofensivos, y toda la carga del inicio del juego nacía en él.

Claro está que esa no fue la única posición en la que jugó James. Cuando fue necesario tuvo que jugar totalmente tirado a la izquierda o derecha, también fue segundo punta acompañando al ‘9’, jugó de ‘10’ neto o de volante por la izquierda en un 4-3-3, que también, según los juegos de esta pretemporada, es una opción para Kovac.



Las variantes tácticas dependerán de las necesidades de cada partido y lo que aporte cada jugador, y allí se entra en el análisis de los futbolistas de la plantilla. La principal competencia de James en el Bayern es Thiago Alcántara. El español (que dicen es pretendido por el Real Madrid) hoy está realizando la función del colombiano de iniciar el juego y enlazar la defensa con el ataque. Ademas, hace parte del ‘equipo de gala’ del que habló Kovac al final de la Supercopa de Alemania, en el cual no está el colombiano.



A favor de James está que Thiago es un jugador propenso a las lesiones. La temporada pasada estuvo tres meses fuera por una rotura muscular parcial en el muslo; y en su estancia en el Bayern Múnich ha sufrido dos roturas de ligamento cruzado en su rodilla derecha, un esguince de tobillo y otras lesiones musculares leves, pero que lo han mantenido mucho tiempo al margen del equipo.



El otro jugador que ha estado en la posición de James es Renato Sanches, un portugués que fue fichado y cedido al Swansea City la temporada pasada por el Bayern Múnich, y en esta buscará acomodarse definitivamente en su regreso. Sin embargo, no parece que sea una amenaza.



Hay otros jugadores que aparecen en el panorama, como el alemán Sebastian Rudy o el francés Corentin Tolisso, que tienen características similares de buen toque y muy técnicos, pero carecen del despliegue físico que le han brindado al Bayern tanto Thiago como James.



“James es un jugador que ha crecido mucho. Me alegro mucho por él y creo que nos hará muy felices con su juego”, dijo Kovac el mes pasado, antes de un partido contra el Manchester City por la International Champions Cup. Ese crecimiento ahora deberá demostrarlo en la cancha y hacerse inamovible.



Pero, además de demostrar todo su talento, deberá contar con la suerte de no lesionarse; se sabe de sobra que tiene capacidades para brillar en cualquier equipo del mundo, pero los problemas físicos que han sido un inconveniente en esta pretemporada no deben repetirse.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev