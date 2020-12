¡La nacionalidad no es lo importante! (Meluk le cuenta, opinión)

El factor fundamental para el nombramiento del nuevo director técnico de la Selección Colombia no es la nacionalidad. Repito eso y en mayúsculas: LA NACIONALIDAD NO PUEDE NI DEBE SER EL FACTOR PRIMORDIAL.

Los medios –no tiro la primera piedra– rompimos las tendencias de las redes sociales con el tema de que si debía ser un seleccionador criollo o foráneo el que reemplace al portugués Carlos Queiroz, cuando el foco debe ser por simple ley de gravedad conseguir uno bueno y con sentido común, que no vaya a romperse los sesos descubriendo la fórmula del agua tibia o reinventando la rueda.



Los Melquiades del fútbol, gitanos de aquí y de allá, venden el imán de ‘la identidad’, el catalejo para ver cerquita el Mundial de Catar 2022, la lupa para encontrar nuevos jugadores en las menores y el hielo para bajarnos la calentura por las humillantes goleadas contra Uruguay y Ecuador.



Es tan relativo eso de la nacionalidad. Aquí se habla con unanimidad de Reinaldo Rueda, cuando en Chile muchos lo quieren sacar. “¿Y por qué no hacemos una colecta? Nos juntamos ustedes y nosotros y pagamos la indemnización de Rueda. Se va de Chile, llega a Colombia y todos tan contentos”, me dijo, en broma y en serio, un reconocido colega chileno.



A quienes justifican que el nuevo entrenador de la Selección debe ser colombiano porque “conoce el medio”, pues hay que recordarles que el argentino José Pékerman, con tres años de inactividad antes de llegar a la Selección, logró la mejor participación de la historia de Colombia en los mundiales, tras 16 años en los que pasaron ocho entrenadores colombianos (entre ellos los más reconocidos y famosos, a excepción de Luis Fernando Suárez) y no pudieron clasificar a tres mundiales.

Ahora, con Queiroz, un tipo con una hoja de vida superior a la de Pékerman cuando llegó a la Selección y evidentemente calificado para el puesto, pues a la Selección le fue peor. ¡Por eso, la nacionalidad no puede ser la piedra angular de la decisión!



Como tampoco lo puede ser que el nuevo técnico tenga experiencia en la eliminatoria suramericana. Gustavo Alfaro, argentino y primíparo, es la sensación del momento dirigiendo a Ecuador. ¿Y entonces...? Si acá llegase un Bielsa, un Gallardo, un Scolari, un Gareca o un Pochettino (por no hablar de los imposibles Mourinho, Guardiola o Klopp, ¡je, je! ), pues seguro que se acaba ese ‘chauvinismo futbolero’.



En cambio, sí debe ser fundamental algo en lo que desde esta columna he insistido desde siempre: a Queiroz lo sacó un camerino roto. Se fue por su manejo de grupo, por sus alineaciones y por sus CAMBIOS (también va en mayúsculas) con pinta de picota pública. Eso reventó al equipo y le estalló en la cara al técnico. ¡Boooooom!



Más que un ‘genio’ táctico y estratégico, más que un sargento de bota militar, lo que hay que tener es un entrenador que sea buen líder, que sepa crear convivencia, seguridad y confianza, que una al grupo de jugadores, que ponga a los mejores en sus puestos y no mande al lateral de volante y al ‘9’ de puntero. Un tipo con sentido común, porque en el fútbol lo clave son los jugadores y no los entrenadores de flechas, rayas, GPS, y algoritmos tácticos y estratégicos.



Las verdaderas estrellas del fútbol son los futbolistas y no los técnicos. Ellos no son el corazón del fútbol. Por eso lo que se necesita es un DT que hable el mismo idioma (de palabra y pelota) de los jugadores, que sea más un buen jefe de personal. Un técnico que se haga creer ¡y querer!



Queiroz se fue y no hubo ni un solo mensaje de despedida o agradecimiento de los jugadores en las redes sociales. Ese silencio lo dijo todo.



Hay que traer un buen líder, un buen entrenador con sentido común . Y eso no tiene nacionalidad...



