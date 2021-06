Messi es el jugador con más presencias en la Selección Argentina

El astro Lionel Messi se convirtió este lunes en el futbolista argentino con más partidos internacionales con la selección albiceleste, llegando a 148 en el duelo contra Bolivia, por la quinta y última fecha del Grupo A de la Copa América de Brasil-2021. Messi había igualado al retirado mediocampista y defensor central Javier Mascherano con 147 partidos el pasado lunes, en la victoria 1-0 de Argentina ante Paraguay en Brasilia.



El capitán argentino, de 34 años, lidera el ataque de la Albiceleste ante la Verde en compañía de Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Sergio 'Kun' Agüero, su nuevo socio en el FC Barcelona a partir de la próxima temporada y quien llegó en este partido a 100 juegos internacionales con la selección.



- La pesadilla del histórico debut -

Con 18 años recién cumplidos, 'La Pulga' tuvo un insólito debut en la selección absoluta el 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría en Budapest, como preparación para el Mundial de Alemania-2006. Messi ingresó a los 63 minutos por el delantero Lisandro López, sin embargo el soñado estreno del jovencito jugador del Barça se convirtió en pesadilla al ser expulsado 47 segundos después de haber pisado el césped del estadio Ferenc Puskas.



Un manotazo en el rostro del defensor Vilmos Vanczák cuando intentaba escapar de su marca en velocidad le valió la tarjeta roja del exárbitro alemán Markus Merk. "Tenía 18 años, pensaba que no volvía nunca más a la selección. Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Ese día fue terrible, era mi primer partido con la selección", recordó Messi recientemente, dirigido en aquella selección por José Pekerman.



En ese partido, y a pesar de no haber completado un minuto en la cancha, compartió con Lionel Scaloni, quien sí lo jugó todo y hoy es el seleccionador argentino. Su debut como titular sería casi dos meses después, el 10 de octubre de 2005, cuando Argentina venció 2-0 a Perú en Buenos Aires en la eliminatoria camino a Alemania-2006. Su primer gol con la Albicleste lo convirtió el 1 de marzo de 2006, en la derrota 3-2 con Croacia en un partido amistoso de preparación en Basilea, Suiza.



- Un vacío en el palmarés -

Dueño de seis Balones de Oro de la FIFA y de un The Best FIFA (2019), Messi, con 34 años cumplidos el pasado jueves, es el capitán de la selección albiceleste y su máximo goleador histórico con 73 anotaciones. Pero a pesar de todo lo que ha ganado con el Barça y del sinfín de premios individuales, a Messi se le resisten los títulos con la Albiceleste absoluta.



Ha sido finalista del Mundial de Brasil-2014, y de las Copas América de Venezuela-2007, Chile-2015 y Centenario EEUU-2016. Una medalla de oro olímpica en Pekín-2008 con la selección Sub-23 y ganador del Mundial Sub-20 de Holanda-2005 son el único testimonio de un Messi campeón vestido de celeste y blanco.



AFP