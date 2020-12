El fútbol reacciona contra el racismo y la discriminación

El partido entre PSG y el Basaksehir turco, del miércoles pasado en la Liga de Campeones, se convirtió en símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol europeo, luego de la protesta de ambos equipos por el comentario del cuarto árbitro del partido, Sebastian Coltescu, que usó el término ‘negro’ para referirse al entrenador asistente del conjunto turco Pierre Achille Webó.

El episodio estuvo lejos de pasar desapercibido. No solo por la reacción de los futbolistas, que se negaron a continuar con el partido, el que solo se reanudó un día después y con otra terna arbitral, sino por el impacto mundial y mediático que generó. Fue un llamado de alerta para las instituciones del fútbol como la Uefa y la Fifa que han proclamado su lucha contra todo tipo de comportamiento o manifestación racista en los estadios.



Las redes sociales se inundaron de mensajes de rechazo hacia los actos racistas. El propio brasileño Neymar, del PSG, lideró las reacciones. “Lo que pasó es inaceptable. En nuestra época nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas, que se hagan diferencias por el color de piel, la raza”, afirmó el astro al micrófono de RMC Sport.

El jueves, los jugadores pusieron la rodilla derecha en tierra antes de la reanudación del partido de Liga de Campeones, en una manifestación de protesta que se ha popularizado en el deporte mundial dentro del movimiento Black Lives Matter, avivado tras el asesinato de George Floyd, a manos del policía Derek Chauvin, en Estados Unidos, el mayo pasado.



Después del calentamiento, con una camiseta blanca con el escudo de los dos clubes y el lema ‘No al racismo’, los jugadores de los dos equipos y los árbitros se intercalaron alrededor del círculo central mientras sonaba el himno de la Champions y en las tribunas vacías se podía leer el mismo lema ‘No al racismo’. El árbitro neerlandés Danny Makkelie, designado para el partido, dijo: “Como árbitros también estamos contra la discriminación y el racismo”. El reglamento disciplinario prevé una suspensión de al menos 10 partidos por comportamientos racistas o discriminatorios, una norma que también se aplica a los árbitros.

La lucha contra el racismo

Este nuevo episodio se une a una cadena de sucesos racistas que se han registrado en el fútbol europeo, muchos de ellos protagonizados por los fanáticos radicales de diferentes clubes, que han imitado el sonido de los monos o incluso tirado una banana al campo de juego en distintos escenarios, al menos antes de que la pandemia del covid-19 limitara el acceso de los hinchas a los estadios.



El hecho de que esta vez fuera un árbitro el protagonista, causó más polémica y pesimismo en torno a la lucha contra el racismo. Las autoridades rumanas no tardaron en pronunciarse. El presidente de la Federación de Fútbol, Razvan Burleanu, dijo: “Estas palabras no tienen lugar en un estadio”.



Y el ministro Ionut Stroe rápidamente presentó sus disculpas “en nombre del deporte rumano”. El presidente del Consejo Antidiscriminación (CNCD), Csaba Asztalos, subraya que “el deporte y el fútbol especialmente no pueden estar al resguardo de esta plaga muy presente en la sociedad.



RESUMEN DE AGENCIAS

