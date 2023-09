Hace unos días la cuenta oficial de Real Madrid femenino lucía con orgullo una fotografía de Linda Caicedo y su nominación a Balón de Oro 2023 y la jugadora también reposteó en su cuenta dicho post.

Sin embargo, tal parece que hay problemas entre el club y la jugadora colombiana que tienen que ver con la inscripción del equipo femenino.



De acuerdo con el medio El Confidencial, los problemas fueron descubiertos cuando se dio la fusión con el CD Tacón, ya que cuando se conoció que el Real comparaba al equipo madrileño no se notificó a la Agencia Tributaria.



Esto quiere decir que no existe la notificación de una "fusión por absorción".



A pesar de que la Real Federación Española de Fútbol aceptó el equipo femenino del Real Madrid parece que la inscripción no se hizo de forma correcta lo que hace que se levanten una serie de estudios para determinar si existen irregularidades.



De ser así, se podrían enrentar a sanciones económicas, administrativas y deportivas.

