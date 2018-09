El primer paso de Suramérica después del Mundial de Rusia

Pasó la fecha Fifa. El primer paso después del Mundial de Rusia y también el primero hacia Catar 2022. Queda mucho camino, pero las selecciones suramericanas ya empiezan a perfilar sus proyectos para la Copa América 2019 y las eliminatorias, que empiezan el otro año. Brasil, Perú y Venezuela apostaron a la continuidad de sus técnicos; Argentina y Colombia siguen sin DT oficial; Uruguay aún no lo oficializa; Ecuador, Paraguay, Chile y Bolivia se renovaron. Estos amistosos dejaron sus primeras conclusiones.

Colombia tuvo una aceptable presentación en sus dos partidos en Estados Unidos. Al mando del técnico encargado, Arturo Reyes, no perdió: le ganó a Venezuela (2-1) y empató con Argentina (0-0). El equipo no se vio mal y dejó cosas interesantes para el futuro, como el acercamiento a nuevos futbolistas, el buen nivel de Juan Fernando Quintero, en ausencia de James, y el rodaje al equipo base que jugó en Rusia 2018.



También dejó puntos de revisión, mientras llega el seleccionador en propiedad, como fallas defensivas y la poca generación de juego ofensivo.



Argentina está en circunstancias similares a las de Colombia, con Lionel Scaloni como DT interino por el resto del año. Sin embargo, ellos mostraron una intención de renovación, al incluir, en su mayoría, a futbolistas jóvenes y de mucho talento, del medio local. Todas las dudas pasan por el tema Messi, del que no se sabe si regresará al equipo. En Argentina hay expectativa de cara a los amistosos de octubre, ya que uno de los rivales será Brasil, por lo que se debate si deben volver los históricos (como Di María, Higuaín, Agüero, Otamendi...) o seguir con la juventud.

Justamente Brasil arrancó el posmundial con paso arrollador, al vencer 0-2 a Estados Unidos y golear a El Salvador 5-0. Brasil, que continúa bajo el mando técnico de Tite, tuvo a jugadores de su base mundialista como a Neymar, Casemiro y Coutinho, pero también presentó una importante renovación, con muchos jugadores jóvenes, como el delantero Richarlison, jugador de 21 años del Everton en Inglaterra, o el volante Arthur, del Barcelona.



Los otros equipos que mantuvieron sus procesos y no cambiaron de DT son Perú, que renovó a Ricardo Gareca, y Venezuela, con Rafael Dudamel. Los incas perdieron sus dos amistosos, pero fueron partidos de alta exigencia, contra Holanda y Alemania, ambos por 2-1.

Gareca tuvo al equipo base del Mundial, sin el suspendido Paolo Guerrero, pero con jugadores como Advíncula, Farfán o Cueva. “Hemos confirmado que tenemos jugadores para jugarles a cualquiera y vamos por el camino ideal”, dijo Gareca, que llevó a Perú al Mundial de Rusia después de 36 años y allí quedaron eliminados en primera fase. Sin duda será un rival muy fuerte en la próxima eliminatoria.



Venezuela, por su parte, cayó contra Colombia y le ganó 2-0 a Panamá. Los venezolanos siguen en su buen camino, apostándole a la base sub-20 que fue subcampeona del mundo, y con varios de sus referentes.



También está el caso de Uruguay, que seguiría dirigida por Óscar Washington Tabárez, aunque su contrato no se ha firmado. Se ha especulado con que tendría ofertas de otra selección suramericana. Uruguay derrotó 4-1 a México.

Los nuevos procesos

Entre las selecciones que tienen nuevo DT la que más recorrido ha tenido es la chilena, que cuenta con Reinaldo Rueda desde antes del Mundial de Rusia. En esta ocasión el equipo austral no pudo enfrentar a Japón, por el terremoto que afectó ese país, pero en su juego contra Corea empató 0-0. Chile tiene el firme propósito de regresar al campeonato mundial.



Ecuador, que tampoco estuvo en el pasado mundial, arrancó su nueva era al mando del colombiano Hernán Darío Gómez, y en sus dos primeras presentaciones venció a Jamaica y Guatemala, ambas por 2-0.

Paraguay también arranca su nueva etapa con el objetivo de regresar a la Copa del Mundo, ya que fue ausente en Rusia. Ahora cuenta con Juan Carlos Osorio como entrenador. Los paraguayos no tuvieron partidos amistosos en esta fecha Fifa y además tienen incertidumbre por la cláusula que eventualmente le permitiría al técnico irse para dirigir a Colombia. Paraguay se encuentra en pleno proceso de renovación.



Finalmente está Bolivia, que es dirigida por el venezolano César Farías, quien era interino y ya fue designado como DT oficial. Con Farías Bolivia ha jugado cuatro amistosos y no ha ganado ninguno. Ahora empató contra Arabia Saudí, 2-2.









