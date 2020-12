Dolor y fortaleza: la otra historia de Juan Fernando Quintero

Le presentamos, en exclusiva, el primer capítulo del libro Brevemente inmortales. La publicación, ya disponible en librerías, aborda el fútbol como un recurso narrativo para entender la sociedad colombiana.



Encuentre aquí el primer capítulo.

1. La foto

—Mire la foto, mírela con atención, ¿qué le ve de raro? —preguntó Silvia—. Mire bien a Juanfer, ¿qué nota en él?



Permaneció en silencio expectante. Parecía que de alguna extraña manera la enorgullecía saber cuál era la respuesta correcta.



No aguantó más la espera y respondió ella misma:



—Que no sonríe. Juan no sonríe, mírelo.



Tenía razón: los niños sonríen en las fotos. Se nos enseña a posar con alegría mirando a la cámara. Pero en el momento en el que Juan Fernando Quintero Paniagua tenía todos los motivos para sonreír —genuinamente: sin posar, sin instrucción—, no lo hizo. Era uno de los momentos más importantes en su corta vida. Acababa de cumplir doce años y ya pertenecía al equipo ganador del Torneo de Pony Fútbol, que se juega cada año en Medellín desde 1985. Se trata del torneo infantil más importante del país. Después de entrenar con disciplina y de sobrepasar dificultades de muchos tipos durante tres años, su equipo cumplió la meta máxima en su categoría y Juanfer no sonrió para la foto.



(También puede leer: Mick Schumacher habló con EL TIEMPO del sueño de ir a la F1).



El cuadro evoca un poema que Miguel Méndez Camacho le hace a una fotografía que encontró, ya de adulto, dentro de la revista del colegio. Cuenta que todos posaban sudorosos, con grandeza, después de una victoria cualquiera. Luego nombra las singularidades de algunos de sus compañeros y los porvenires de otros, como al que llamaban ‘Pocillo’, por tener solo una oreja, o quien era puntero izquierdo y de viejo jugaba a la política por el ala derecha. “Al respaldo con mi letra de entonces”, dice el poeta, “una larga leyenda que comienza: / Campeones (con K) / el nombre y los apodos del equipo / los goles y su hazaña / con fecha y hora / de esa tarde de marzo cuando fuimos / brevemente inmortales”.



Algunos de los jugadores de la foto de aquel Envigado campeón portan ese orgullo de saber que están recibiendo la gloria del triunfo, que por ese instante son héroes. Otros, como Juanfer, tienen el gesto de quien recibe el premio del segundo lugar en vez del primero. Él es el único que no viste el alegre uniforme naranja: por algún motivo viste de negro, como si cargara un luto en vez de una copa.



Si se hiciera un recuento de lo que fue de cada uno de los que aparecen allí, no se tendría la misma suerte que en el poema de Méndez Camacho, en el que los jugadores, al crecer, tuvieron en general vidas buenas. Probablemente, en ese instante todos verían con claridad su futuro en el fútbol profesional, pero solamente Quintero lo logró. Algunos quizá ya estén muertos, privilegiando la primera parte del último verso (la parte del “brevemente” y no del “inmortales”), otros tuvieron que seguir caminos que no se relacionaban mucho con el fútbol. En Google no se encuentran sus nombres. No hay certeza del paradero de quienes triunfaron allí con Juanfer; resultan siendo solo rostros de niños que completan el equipo. Parecen los extras en una película en la que el niño de negro de la izquierda es el protagonista. De los pocos de los que se tiene noticia cierta es del mánager, Gustavo Adolfo Upegui López, que celebra con alegría alzando la bandera anaranjada al extremo derecho del cuadro.



(Le puede interesar: Las muestras de inmortalidad crecen tras ocho días sin Diego Maradona).



El otro es Jorge Betancur, el director técnico, que todavía trabaja como profesor en el club. Fue él quien esa tarde le dio la instrucción a Quintero de que calentara y entrara a salvar el partido que iban perdiendo dos a uno. El recurso de mandar al mejor soldado para que salve la batalla cuando el otro bando se cree ganador es frecuente en la táctica del fútbol y parece ser el que han usado con Quintero desde que era niño. En este partido el recurso funcionó. El árbitro pitó una falta cerca del área. Probablemente ese momento fue tranquilizante para quienes conocían la zurda del muchacho: todos los que lo vieron jugar de niño cuentan que cualquier tiro libre que él pateaba era un gol seguro. El pequeño Juanfer, como un mercenario experimentado, se posó y ejecutó con frialdad: apuntó, disparó y dio en el blanco.



Tuvo que meter ese gol para que los dieciséis jugadores, el cuerpo técnico y el médico del Envigado Fútbol Club pudieran acomodarse en fila, unos delante de los otros, como es costumbre en el fútbol, mostrando la copa que acababan de ganar.

Juanfer, con nueve años, hizo una bola arrugando muchos papeles de un cuaderno, los amarró con banditas de caucho y empezó a jugar con el balón deforme e improvisado sin dejarlo caer. FACEBOOK

TWITTER

Aunque eso no sucedió de la nada: para que Juanfer pudiera cobrar ese tiro y que existiera la foto de los campeones, tuvieron que pasar muchas cosas. Su historia en el Envigado comenzó en 2002, tres años antes, cuando José de Arco Moreno, quien por esos días era su tío político, lo llevó a la sede del club para que lo probaran.



—Yo lo traje y me desentendí del asunto —dice José de Arco mientras entrena a los niños de una escuela de interés social que tiene ahora el Envigado F. C. El profesor daba una instrucción a los niños y volvía y respondía algo o contaba una anécdota—. En esta misma cancha de arena en la que estamos parados lo traje y les dije a los reclutadores: “Ahí les dejo a este pelado, ustedes verán qué hacen con él porque juega mucho”, y obviamente se quedó en el equipo.



De Arco cuenta que Juanfer, con nueve años, hizo una bola arrugando muchos papeles de un cuaderno, los amarró con banditas de caucho y empezó a jugar con el balón deforme e improvisado sin dejarlo caer al suelo, dándole golpes hacia arriba y haciendo figuras. Los entrenadores quedaron impresionados. En el primer partido que jugó con las ligas menores, metió cinco goles.



(Le recomendamos: La tranquilidad de Ancelotti con James, hasta marzo).



—Todo el equipo tenía un año más que él, jugaba siempre en la categoría que le seguía. Además, era bien chiquito, entonces se notaba más la diferencia. Tocaba doblarle la camiseta y la pantaloneta y ponerle ganchitos porque el uniforme le quedaba grande. Y así, chiquito, era el que metía todos los goles —remata el entrenador.



—Y de estos niños a los que está entrenando ahora, ¿hay alguno al que le vea futuro?



El profesor llama a uno y le pone su mano en el hombro:



—Este es uno de los que juega bien de este grupo. Le pega muy bien a la pelota –dice, mirándolo con cariño.



El niño miraba hacia arriba mientras oía lo que decía su entrenador de él. Se ve intimidado por el halago. No sonríe. No sabe qué decir. Es inevitable imaginar a Juanfer al verlo. Luego de un silencio, su profesor le da la orden de volver a entrenar y el niño regresa corriendo a la cancha.

Esta es la portada del libro 'Brevemente inmortales', que se puede comprar en las principales librerías del país. Foto: Intermedio editoras

El profesor se queja de que los muchachos de este grupo son desconcentrados. Dice que algunos no tienen mucha motricidad y que a otros no les importa mucho. Y es porque se trata de una escuela, no de la cantera del club, en donde sí están los mejores y los más disciplinados.



—Con este grupo me golean seis a cero, siete a cero. Los equipos del club sí son buenos. Uno veía jugar al equipo de Juanfer y daba gusto. Siempre ganaba con ellos.



(Además: ¿Cómo terminó Queiroz en Colombia? Historia de su llegada y despedida).



Hoy la historia de Juanfer motiva a todos los niños que entrenan en esa cancha, sean de la escuela o de la cantera. Los entrenadores les dicen que en ese mismo arco metió goles Juan Fernando Quintero, igual que James Rodríguez, Dorlan Pabón o Frank Fabra, jugadores del Everton (Inglaterra), del Club de Fútbol Monterrey (México) y del Boca Juniors (Argentina), respectivamente. Los dos primeros son quienes más llaman la atención. “Pero Quintero, para mí, juega más que James”, dice De Arco, “y no porque yo lo haya traído o porque sea familia mía. Lo digo porque de verdad lo pienso. Yo, que los vi jugar desde que eran niños, lo puedo decir”.



Pero hay alguien que para José de Arco jugaba incluso mejor que Juan Fernando Quintero: su padre, Jaime Enrique Quintero. De Arco fue jugador profesional del club en la década de 1990 y por ese entonces también fue él quien llevó a Jaime Quintero para presentarlo ante el equipo. Doce años después, cuando llevó a su hijo, advirtió: “Miren, este es como Jaime, pero chiquito”.



José de Arco no es el único que opina así sobre el fútbol de Jaime Quintero y el de su hijo. Entre quienes los vieron jugar a ambos parece haber un consenso respecto al talento de ambos, respecto a la similitud de sus habilidades, sus maneras, sus manías y movimientos; y respecto a la posible superioridad del padre. Sin embargo, solo uno de los dos pudo militar en el fútbol profesional. Y para que lo lograra, el otro tuvo que sacrificar esa militancia para intentar una menos afortunada.(Siga leyendo: Luis Gerónimo López, un maestro del arco en Colombia).

Sobre el libro y el autor

Brevemente inmortales es el primer libro publicado de Mateo Arias Ortiz, escritor y periodista bogotano. Se trata de un reportaje que utiliza la figura del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero para narrar parte del conflicto del país a partir de dos condiciones de su vida: la desaparición de su padre, que también quería ser futbolista, en 1995, y su formación futbolística en el Envigado F. C., del presunto narcotraficante Gustavo Upegui López. Tras hablar con parte de la familia de Quintero, algunos de sus amigos y entrenadores, Arias hace un mapa de su vida, sus éxitos, sus ausencias y dificultades. El autor actualmente es periodista de EL TIEMPO, en donde trabaja en el equipo de la Edición Domingo.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz