El recordado positivo de Maradona en el Mundial del 94

Uno de los momentos más tristes y polémicos en la historia de los mundiales de fútbol fue el famoso positivo de Diego Maradona en la Copa del Mundo de 1994. Un episodio lleno de misterio y controversia.

El positivo se conoció después del partido que le ganó Argentina a Nigeria, 2-1, un 25 de junio de 1994, en la primera ronda del Mundial. Maradona venía de anotar su último gol en los mundiales en un partido contra Grecia.



Diego festejó de una manera alocada ante una de las cámaras de TV, lo que generó suspicacias sobre el estado en el que se encontraba.



Maradona fue sometido al control al dopaje tras el partido con Nigeria; salió de la cancha acompañado de la mano por una enfermera de la Fifa en una imagen que recorrería el mundo. Finalmente arrojó un positivo que lo expulsó del campeonato.



Al atardecer del 29 de junio el DT Alfio Basile entró en la habitación que Maradona compartía con Ariel Ortega y le dijo que en su orina habían encontrado rastros de efedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina, norefedrina y metaefedrina, cinco sustancias prohibidas por su poder estimulante para los reflejos, la oxigenación y la pérdida de peso.



La AFA, antes de que se comprobara la contraprueba, decidió sacar de la competencia a Maradona que recibió una suspensión de 15 meses y así puso fin a su historia mundialista.



"Juro por mis hijas, que son la fuerza que me trajo a este Mundial, que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que la FIFA me deje afuera de este Mundial", dijo Maradona y luego dejó una frase para la historia: "Me cortaron las piernas".

En el tercer partido de la primera fase fue derrota ante Bulgaria por 2 a 0. Luego perdió contra Rumania. El equipo, sin Diego, se vino abajo. Y para Maraodna fue un triste adiós de los mundiales.





DEPORTES