Diego Maradona se esfuerza: baja de peso y dejó el alcohol

A 34 años de haber ganado el Mundial de México 86 y a 30 de su gran gesta en Italia 90, el presente de Diego Armando Maradona no es el mejor. En las últimas semanas han circulado videos en los que no se lo ve bien de salud e incluso tiene dificultades para moverse y hablar.

Esas imágenes preocuparon mucho a sus hijas mayores, Dalma y Giannina, y a su exesposa, Claudia Villafañe. Dalma se ha quejado públicamente de que el actual entorno de Maradona les ha cerrado las puertas.

Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

La preocupación también llegó al médico personal de Diego, Leopoldo Luque, quien habló cara a cara con el ‘10’ y lo puso a trabajar para recuperar su salud.



Los dos temas para trabajar son el peso y el consumo de alcohol, pues Luque asegura que Maradona no está consumiendo drogas.



"El tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomas. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas”, dijo Luque al diario Olé.



“Y el alcohol... Diego toma, pero lo estamos trabajando. Diego está limpio de cocaína, completamente, pero por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él", agregó.



Según Luque, Maradona no ha vuelto a consumir alcohol y ya ha bajado cinco kilos. Su actividad física, por ahora, son 20 minutos en una caminadora, un rato de bicicleta estática y salir a caminar por el parque. Y también está jugando de nuevo fútbol-tenis.



Maradona es el actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata y uno de los candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Antonio Torres, aseguró que si gana, nombra a Diego como seleccionador nacional de ese país.



