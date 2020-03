La posición del Pibe Valderrama sobre la situación de James

Siguen las reacciones por la posibilidad de que James Rodríguez no esté con la Selección Colombia en el inicio de la eliminatoria, tras la charla con el DT Carlos Queiroz en la que el técnico le habría dicho que no puede garantizarle la titularidad.

Ahora fue Carlos el 'Pibe' Valderrama quien opinó sobre el futbolista del Real Madrid. Mostró su apoyo, pero también mencionó que debía demostrar que estaba para jugar.



"Hay que llamarlo a la Selección para arroparlo. Es el momento. Yo jugué mucho tiempo con la Selección y ningún entrenador me llamó para decirme que iba a jugar o ser suplente", contó.



El 'Pibe' también lo respaldó ante su poca continuidad en el Real Madrid y se refirió al debate que se ha generado en torno a si debe ser convocado o no.



"Uno lo convocan y uno se gana el puesto. No creo que eso pase en el fútbol moderno. Lo que hay que hacer es llamarlo y que él demuestre si puede estar o no", dijo el 'Pibe'.



Colombia debuta en la eliminatoria el 27 de marzo contra Venezuela, en Barranquilla.



REDACCIÓN FUTBOLRED