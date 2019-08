El ‘Pibe’ Valderrama dio su opinión sobre el futuro de James y Falcao

Los grandes referentes de la Selección Colombia, James Rodríguez y Radamel Falcao García, están envueltos en una novela en la que cada día tiene un nuevo capítulo sobre su futuro deportivo. Ninguno de los dos han resuelto su situación contractual, pero las especulaciones están a la orden del día.

En medio de esta situación, una de las grandes glorias del fútbol colombiano, como lo es Carlos el ‘Pibe’ Valderrama dio su opinión de qué deberían hacer ambos futbolistas con sus carreras.



En el caso del volante James Rodríguez, Valderrama aseguró que lo mejor para él es irse del Real Madrid, porque no cuenta con el respaldo del entrenador Zinedine Zidane.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Real Madrid

"James, que se vaya para otro equipo. El técnico no lo quiere, si se queda en Real Madrid no va a jugar, que arranque. Así están las cosas. Cuando llegó James los aficionados hicieron fiesta, el presidente hizo fiesta, pero el técnico no lo quiere”, dijo el ‘Pibe’ en entrevista con ‘Blu Radio’.



En cuanto al tema de Falcao García, el excapitán de la Selección Colombia afirmó que ya tiene la edad suficiente para saber lo mejor para él y no ve quedarse en Mónaco como una mala opción.

Falcao García Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Falcao es más grande, sabe lo que va a hacer, está en Mónaco, sabe lo que quiere, si se queda es capitán. Es otro problema, otra situación, él no tiene problema, es diferente”, opinó.

De momento el futuro de ambos jugadores es incierto y habrá que esperar a las próximas horas para saber en dónde van a jugar.



