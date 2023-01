Carlos Valderrama es un ícono del fútbol colombiano, una figura emblemática que sigue siendo noticia hable de lo que hable.

Valderrama, una vez se retiró, ha sido polémico por sus contundentes comentarios del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia.



El exjugador habló, esta vez, de su labor, de su trayectoria, y contó que estuvo a punto de llegar al fútbol de Argentina.



Eso pasó en 1995, cuando Valderrama tenpia todo arreglado para jugar con Newell's, pero eso no se concretó.

Palabras serias



El 'Pib'e contó que no le dieron un adelanto del dinero que se pactó y por eso la negociación se cayó.



"Es un equipo donde se forman jugadores, hay un técnico que me conoce y tuve el interés de la junta directiva. Lo acepté porque creo que va a ser un gran equipo y me adaptaré rápidamente", señaló el exjugador.



Y agregó: "Cenamos y cuando terminamos me quedé esperando ese adelanto que nunca llegó porque empezaron las excusas. Entonces pensé: ‘Si el primer día es malo, todo va a ser malo’. Me regresé y me quedó pendiente jugar en el fútbol argentino”.



