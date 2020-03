El peor comienzo de los colombianos en la Libertadores desde 2017

El balance de la primera jornada de la fase de grupos para los equipos colombianos en la Copa Libertadores fue malo: cero puntos, apenas dos goles anotados y seis recibidos.

Los dos brasileños que visitaron Colombia esta semana se fueron con los puntos. El martes, Gremio venció 0-2 al América y este miércoles, el campeón vigente del torneo, Flamengo, superó 1-2 al Junior de Barranquilla.



Pero no fueron los únicos. Libertad de Paraguay también se fue ganador de suelo colombiano, al derrotar el martes 1-2 al Independiente Medellín.



Es el peor arranque de los equipos colombianos en los últimos tres años. Desde 2017 no se registraba un comienzo sin puntos.



En esa ocasión, los tres representantes colombianos en la fase de grupos comenzaron con derrota. Atlético Nacional, que era el campeón defensor, perdió 2-1 con Barcelona en Guayaquil. Independiente Medellín, ganador de la estrella del primer semestre de 2016, cayó 1-3 frente a River Plate. Y Santa Fe, que había sido campeón en diciembre, perdió 2-0 con The Strongest, de Bolivia.



En ese entonces, incluso, el arranque fue peor. Otros dos equipos colombianos no pasaron de las fases previas: Millonarios, eliminado por Atlético Paranaense (derrota 2-0 en Brasil y triunfo 1-0 en Bogotá), y Junior, que primero sacó a Carabobo de Venezuela pero luego fue eliminado por Atlético Tucumán. Colombia tenía cinco representantes ese año porque Nacional venía de ser campeón del torneo.



En esta edición, Tolima fue eliminado en la tercera fase previa. Había eliminado a Macará y luego lo sacó Internacional de Porto Alegre.



