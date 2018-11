El partido de vuelta River-Boca, de la Libertadores, sería en Asunción

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, y Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, comenzaron su reunión clave, en Asunción, para saber qué pasará con definición del título de la Copa Libertadores.

Según versiones de prensa, de llegar a jugarse el partido de vuelta de esta final, no sería en el estadio Monumental, sino que sería en Asunción el 9 de diciembre.



Además, en la reunión está el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, lo que hace crecer esta versión. En la reunión también se habla si se juega con público o no y si se abrirán las fronteras o no. Además está Claudio Tapias, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol.



En la reunión también se encuentra Walter Vásquez, comandante de la Policía Nacional, planificando cómo sería el operativo policial para que la capital paraguaya reciba el encuentro.



También se habla de un ofrecimiento por parte de la Federación Colombiana de Fútbol para que este partido se juegue en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo oficial el ofrecimiento en su cuenta oficial de Twitter.

En caso de que la Conmebol tome la decisión de jugar el partido de la final de la copa libertadores entre Boca y River, en una ciudad neutral, ofrecemos a Medellín como escenario de fútbol en paz. #CulturadelFútbol #CulturaCiudadana #Medellín — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 27, 2018

En la reunión se tratan los aspectos deportivos relacionados con la reprogramación del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018, originalmente programado para el pasado 24 de noviembre de 2018 y prorrogado de mutuo acuerdo por las tres partes y con el aval del Consejo por el ataque de los hinchas de River Plate al bus de Boca Juniors.



La Conmebol asegura que las determinaciones que se tomen en la reunión de este martes son de carácter deportivo, independientemente a lo que determine el fallo del Tribunal Disciplinario, que es un órgano independiente de la administración.



DEPORTES