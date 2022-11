El origen de los objetos voladores no identificados (Ovnis) aún sigue siendo desconocido para varios investigadores estadounidenses.



A lo largo de la historia se ha sabido de varios avistamientos de este tipo de objetos no identificados en diferentes ocasiones, como la noche de aquel 19 de mayo de 1986, en la que 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron visto en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás.

Dicho hecho no fue el único, además de ese, se conoció de un partido de fútbol que tuvo que ser suspendido por un avistamiento de ovnis hace aproximadamente 66 años, como lo comentó ´Tyc Sports’.



El 27 de octubre de 1954, en Florencia, Italia, los equipos Fiorentina y Pistoiese se estaban enfrentando en el Estadio Artemi Franchi, el cual estaba siendo presenciado por al menos 10 mil espectadores, de los cuales varios aseguraron haber visto volar ovnis en el cielo, como lo informó el medio citado.

Un partido de fútbol VS. La presencia de ovnis

Apenas estaba transcurriendo el segundo tiempo, cuando el ruido de la gente alentando a sus equipos se apagó, los gritos y los cantos dejaron de escucharse. En escasos segundos, lo único que comenzó a oírse fue el murmullo de la gente que, muy asombrados, observaban hacia el cielo.

El juez decidió suspender el partido al ver los objetos voladores y percatarse que toda la gente estaba enfocada en estos.



El exfutbolista y extécnico italiano, Ardico Magnini, considerado como una leyenda en el fútbol europeo, comentó en una entrevista cómo fue aquel día en el que la realidad se paralizó y los mitos comenzaron a tomar vida.



"Recuerdo todo de la A a la Z. Era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente. Todos estaban viendo hacia arriba y había algo brillante en el cielo, plateado brillante. Estábamos impresionados, nunca habíamos visto algo así en el cielo. Quedamos impactados”, contó Magnini, según explicó a la ‘BBC’.



Pero no solo los futbolistas, los aficionados también hablaron del momento extraño pero asombroso que se vivió durante el encuentro. Un ejemplo fue Gigi Boni, un fiel hincha de Fiorentina.



“Se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró un par de minutos. Podría describirlos como unos tabacos cubanos. Me recordaron a estos tabacos en la forma en que lucían”, dijo en el medio citado.



Asimismo, Boni recordó que lo que vio aquel día rondar en el cielo se trató de extraterrestres: “Creo que eran extraterrestres. Eso es lo que yo creo, no hay otra explicación que pueda hacerme”.

La inexplicable aparición y desaparición de los ovnis

Luego de que todos los espectadores concentraron su mirada en el cielo, varios de ellos aseguraron haber visto un rayo de luz blanca proveniente de la localidad de Prato, en el norte de Florencia, afirmó el diario florentino ‘La Nazione’.



“En esa época los diarios hablaban de marcianos. Claro, ahora sabemos que eso no es así, pero podríamos concluir que fue un fenómeno inteligente, un fenómeno tecnológico, un fenómeno que no podemos vincular a algo que sepamos que está en la Tierra”, indicó Roberto Pinotti, presidente del Centro Nacional de Ovnis, en el medio citado anteriormente.

Además de la presencia de supuestos extraterrestres, el cielo también estuvo acompañado por una sustancia blanca y pegajosa, como lo describieron varios testigos, pero que, al igual que los objetos que allí permanecieron por varios minutos, se tornaron extraños y confusos para la humanidad.



"Es un hecho que al mismo tiempo que los ovnis eran vistos sobre Florencia, había una extraña sustancia pegajosa cayendo desde el cielo. En español lo llamamos 'cabello de ángel'", dice Pinotti.



Ningún experto ni investigador pudo dar una explicación a una posible relación de dicha sustancia con los supuestos ovnis que se aparecieron aquel día. Hubo quienes lo describieron como una gran bola de algodón, otros dijeron que parecía nieve artificial. Pero lo cierto es que nadie, con certeza, pudo dar una respuesta.

Según indicaron las personas, la sustancia era difícil de recolectar porque se desintegraba con el contacto directo, pero muchos intentaron resolver el misterio acercándose a aquel elemento blanco, que no era nieve y tampoco algodón.



Dado a todo lo que aconteció en el partido de fútbol, el laboratorio, manejado por el científico Giovanni Canneri, tomó una muestra de la sustancia blanca y la sometió a un análisis espectrográfico, indicando que esta contenía los elementos: Boro, silicona, calcio y magnesio, indicó la ‘BBC’.



Sin embargo, los resultados no lograron indicar una conclusión definitiva y el material se desintegró en el procedimiento.



No obstante, aunque muchos creyeron que dicha materia o sustancia provenía de los ovnis, el piloto de la Fuerza Aérea de EE. UU, luego astrónomo, James McGaha, aseguró que no era posible y que era tonto sacar ese tipo de conclusión.

¿Qué fue realmente ese material blanco, brillante y pegajoso?

McGaha, del Observatorio de Pastizales en el sureste de Arizona, explicó desde su punto de vista que el espectáculo completo, el "cabello de ángel" y todo, no fue otra cosa que arañas migrando.



“Las arañas usan estas redes como conductores, las conectan y al verlas en el cielo como globos básicamente es porque así se trasladan de un lugar a otro. Vuelan con el viento y estas bolas de telaraña han sido vistas a miles de metros del suelo, por lo que cuando el Sol las alumbra, brillan, ves toda clase de efectos visuales”, explicó McGaha a la ‘BBC’.



Dada su explicación, McGaha aseguró que solo se trató de eso y que esa es la explicación a lo que ocurrió aquel día.



“Cuando esto se rompe y cae al suelo, parece magia, claro", dijo McGaha. "Estoy seguro de que eso fue lo que ocurrió ese día”, agregó.

