Atención: la Conmebol tomó una decisión con Bogotá en la Copa América

El anuncio del calendario definitivo de la Copa América, que se hizo este lunes, dejó mal parada a Bogotá. La capital colombiana se quedaba sin la posibilidad de recibir en el torneo a la Selección Colombia.

Apenas se supo del tema, comenzaron reuniones de alto nivel para tratar de modificar el calendario y así permitir que el estadio El Campín tuviera un partido de una de las selecciones locales.



Este martes, la Conmebol anunció un cambio en la programación del torneo. El partido de cuartos de final del torneo entre el primero del grupo B y el cuarto del grupo A, que se iba a jugar el 3 de julio en Barranquilla, ahora se disputará en Bogotá, a partir de las 8 p. m.



La modificación, sin embargo, no asegura que Colombia esté en ese encuentro. Para poder ser protagonista de ese partido, deberá ganar su zona, en la que están Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.



Así las cosas, Bogotá tendrá cuatro partidos en la Copa, dos de primera fase, este de cuartos de final y el juego por el tercer lugar.



Los partidos de fase de grupos serán Venezuela vs. Ecuador (lunes 21 de junio, 5 p. m.), y Ecuador vs. Brasil (lunes 28 de junio, 8 p. m.).



