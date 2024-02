'Pacho' Maturana cumplió años y reveló la conversación que tuvo con James Rodríguez

El extécnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana, es una de las voces más autorizadas para hablar de fútbol y de jugadores. Este jueves, 15 de febrero, reveló una conversación que tuvo con el volante James Rodríguez, quien volvió a generar polémica por su actual situación en su club: el São Paulo de Brasil.



(Puede leer: Amigo de James habla de frente sobre su caso en Sao Paulo: 'Tiene que ser realista')

Maturana, quien clasificó a la 'Tricolor' a los mundiales de 1990 y 1994, está de cumpleaños este jueves (75 años) y fue uno de los invitados al programa el VBAR Caracol, en el cual habló del momento actual de James.



El estratega reveló una conversación que tuvo con James hace pocos años y el consejo que le dio. “Hace dos o tres años, James estuvo acá en Medellín y yo tuve la oportunidad de conversar con él porque otra de las personas que me mandó del Madrid al Real Valladolid fue Rafa Benítez. Él estaba de entrenador de James, y yo llamé a preguntar que pasaba con James, porque el talento de él no lo puede negar nadie”, comenzó a contar Maturana.



El DT añadió: "La respuesta que me dieron es que para uno ser jugador del Real Madrid tiene que ser reconocido el día del partido, pero también es reconocido en la calle, por su caminar, por su andar (…) porque el jugador de una institución grande está constantemente bajo vigilancia, porque es un líder y hay que vivir como eso”.

¿Qué consejo le dio a James?

Debido a lo que le contaron acerca de lo que le pasaba a James, Maturana develó que le aconsejó ser más mesurado con respecto a su exposición pública.



(Le puede interesar: Video: Zapata ejecuta increíble escorpión en entrenamiento y rememora el de Higuita)



“A James yo le decía que no ha tenido una lesión importante, no ha sido operado de ligamento cruzado ni colateral, yo le decía a él que hay momentos en la vida en los que uno debe desaparecer. ‘Te vas, te desaparecés, te preparás físicamente, después volvés y la rompés’, pero si uno está todo el día en las redes (sociales), termina uno siendo muy familiar y cualquiera tiene licencia de decirle cualquier cosa a uno”, contó Maturana.

Así va la novela de James en Brasil

James Rodríguez continúa entrenando con el São Paulo, pero ve su futuro en otro club, quizás en otro país. El cucuteño de 32 años llegó hace seis meses al equipo brasileño, en el que apenas jugó 14 partidos e hizo un gol. Además, terminó el 2023 y comenzó del 2024 con problemas en las pantorrillas.



La corta historia de James en Brasil tiene el mismo libreto de sus últimos años en otros clubes: juega, deja de jugar, a veces se lesiona, luego se incomoda y después decide partir.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

Sin embargo, la rescisión del contrato aún no se ha confirmado y versiones extraoficiales indican que hay deudas de por medio, dineros que entorpecen la salida del jugador. Desde Brasil se dice que a James le deberían una suma de 2 millones de euros, por concepto de salarios y derechos de imagen, algo que en su momento fue negado desde el club, lo que no habría caído bien en el entorno del futbolista.



(Además: Bombazo: Kylian Mbappé le anunció al París Saint-Germain que se va del club)



Mientras se resuelve la salida de James, se habla de opciones para jugar en la MLS, donde le interesaría al Real Salt Lake y al Columbus Crew, pero son solo rumores. En las últimas horas, Julio César Falcioni, DT del Banfied de Argentina, donde James jugó en sus inicios, afirmó que aún tienen esperanza de poder fichar al talentoso mediocampista.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: