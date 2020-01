Los tres ‘10’ de una Selección Colombia que sueña en el Preolímpico

Solamente uno de ellos, Nicolás Benedetti, usa la camiseta 10 de la Selección Colombia en el Preolímpico. Pero tres hombres son los responsables de llevar el peso ofensivo del equipo, que este lunes enfrenta a Venezuela en un partido clave para las aspiraciones de llegar a Tokio 2020.

La figura del ‘10’ clásico ha evolucionado. Del tradicional pasador, sin mayores responsabilidades de marca ni tampoco muchos goles a su favor, se ha pasado a otro tipo de mediocampista, capaz de moverse por cualquier parte del campo, que sabe pasar pero que también remata, y que cuando tiene que marcar también lo hace. Y en ese espectro entran otros dos nombres en Colombia: Eduard Atuesta y Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal Foto: Jonh Jairo Bonilla

Los tres son la muestra de que en el fútbol moderno no hay una sola forma de hacer las cosas. De Carrascal se han escrito ya muchas páginas y se han dicho muchas cosas a lo largo de la semana.



Se destaca por su habilidad, por su capacidad individual para romper defensas a punta de habilidad (una virtud que puede convertirse en defecto si no se aprovecha bien o no se toman las decisiones correctas en la cancha), y también porque sabe asociarse y rematar. En el papel parte desde la zona izquierda, pero aparece en cualquier punto de la cancha.



De hecho, después de tres jornadas, el cartagenero, jugador de River Plate, es el goleador del Preolímpico, con dos goles, igualado con el paraguayo Sergio Aquino.

“Juego por todos lados, por la banda, de ‘9’, atrás del ‘9’; siempre me muevo por toda la cancha buscando la pelota. No tengo posición exacta”, explicó Carrascal el día que el DT Arturo Reyes lo sacó del partido contra Argentina.

Unos metros más atrás, como respaldo para todos, está Eduard Atuesta, un jugador que se fue muy joven del Medellín a la MLS, donde juega en Los Angeles FC.



El fútbol de Atuesta no es de fuegos artificiales. Es de mucho más sacrificio, de romper y luchar, y más cuando, como pasó en el juego contra Ecuador, era, en el papel, el único de marca neto en el medio campo de la Selección.

Eduard Atuesta. Foto: EFE

Es, en los términos que ahora usan los entrenadores, el ‘primer pase’ de la Selección, el hombre que resuelve los problemas defensivos y saca al equipo desde el fondo. Se mueve por el círculo central y sus alrededores, pero también tiene la capacidad para salir jugando, para buscar al compañero mejor ubicado e incluso para asociarse y llegar a rematar.



En la secuencia de toques que terminó con el primer gol de Colombia frente a Ecuador, Atuesta hizo parte importante de ese circuito.



Atuesta, además, es un jugador clave desde el punto de vista del liderazgo. “Nosotros mismos también hacemos autocrítica luego de cada partido, ya tenemos claras las cosas que debemos corregir y las virtudes que debemos potenciar… Yo aporto al equipo desde mi experiencia no solo dentro sino fuera de las canchas”, explicó el nacido en Vélez, Santander, durante el remate de la preparación del equipo.



El tercer integrante de esta tripleta de potenciales ‘10’ es quien, justamente, viste la camiseta con ese número, Nicolás Benedetti. El ahora jugador del América de México fue protagonista de una de las polémicas de la primera jornada.

El cambio de Reyes sacando a Carrascal se llevó casi toda la atención, y por eso muy pocos repararon en la posición en que actuó Benedetti en ese encuentro, muy tirado a la derecha, con lo cual quedó casi aislado.



Contra Ecuador, Benedetti partió desde la derecha otra vez, pero en esta ocasión siempre fue buscando su posición natural, más tirado al centro, como socio de los delanteros y de los jugadores que caen por las bandas, tanto los extremos como los dos laterales. Anotó un gol y fue el socio de todos.



En esa estructura de la mitad de la cancha, Colombia tiene la base de sus aspiraciones de clasificar a la fase final del Preolímpico. El reto es ganarle a Venezuela para llegar a la última fecha con dos cartas para jugar.



José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @josasc