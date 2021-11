Video: el cruce del papá de Riquelme con comentarista por Edwin Cardona

Jorge “Cacho” Riquelme, papá de Juan Román, fue protagonista de un video que se hizo viral. La escena sucedió este sábado, en el entretiempo del partido que Boca y Sarmiento jugaron en la Bombonera, por la 21° fecha del Torneo 2021. Cacho se metió en la cabina 8 del estadio xeneize para intercambiar conceptos con Roberto Leto, el comentarista del relato del encuentro por el Show de Boca.



El punto en cuestión era la opinión del periodista sobre lo que estaba saliendo al aire del colombiano.

Defensores de Cardona

Todos los Riquelme, el presidente del Consejo de Fútbol, el hermano Cristian y el padre de Juan Román son defensores de Edwin Cardona.



Les genera placer verlo jugar y cada pase, asistencia o gol suma para su defensa, justo en un momento en el que el enganche colombiano debe definir su continuidad en Boca, que estaría más ligada a una renovación del préstamo con Xolos de México que a que el club de la Ribera compre el pase, cuya opción es de cinco millones de dólares.



Y justo se dio todo en un contexto donde Cardona volvió a ser figura en un triunfo de Boca, como lo había sido ante Aldosivi.

EL PAPA DE ROMAN FUE A APRETAR A LETO A LA CABINA (!!!!) CACHISTA DE CACHO RIQUELME pic.twitter.com/C7UUpqE2kg — roman🧉 (@RIQUELMEARDO) November 21, 2021

En el entretiempo del partido que Boca le ganaba al conjunto de Junín por 1-0 con gol de Luis Vázquez, acción en la que Cardona fue clave filtrándole a Advíncula el pase anterior a la asistencia del lateral peruano para el 9, Cacho Riquelme le dijo a Leto en una charla futbolera que (afirman), se suele dar seguido en las trasmisiones radiales: “El 8 es crack. Cardona dio cátedra de fútbol. Vos hablá de lo que juega, no cuando se lesiona. Hablá cuando juega. Es crack, papá. Cardona es crack. En el fútbol argentino no hay un jugador como Cardona. No en Boca… En el fútbol argentino”, le decía Cacho.



Julio Pavoni, relator de las transmisiones partidaria xeneize, explicó este mediodía en TyC Sports: “Hace 25 años que se conocen, Cacho pasa siempre por la cabina y habla con Leto, tienen discusiones futboleras, pero no pasa nada. Esto siempre pasó, no porque ahora Roman es dirigente”.



'Una tontería'

Al ver la repercusión que se generó por el video, Cacho también salió al aire en el programa Abran Cancha, que se emite por TyC Sports y donde trabaja Pavoni. “Es una tontería lo que andan diciendo, hace 25 años que hablo con Leto, que... ¿Ustedes no hablan de fútbol con los amigos? Entro a la cabina desde que estaba con Fantino”



Cuando Guido Glait, otro de los periodistas del programa, le cuestionó su opinión porque es el padre de Riquelme, Cacho le contestó: “¿Y por qué tengo que cambiar mi manera de ser? Voy a ser así toda mi vida, no voy a cambiar porque mi hijo sea vicepresidente de Boca. Si tengo una amistad, la tengo yo”.



Luego extendió su defensa a Cardona: “¿Por lo que hace Cardona afuera de la cancha? La gente tiene que entenderlo, se perdonaron tantas cosas a tanta gente… Cardona juega muy bien al fútbol, podes decir que no corre, que no está bien físicamente, pero es muy inteligente. Siempre aparece solo y toca la pelota de acá para allá. Es crack”, cerró Cacho Riquelme.





