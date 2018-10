La mediocridad de Millos y Santa Fe tendrá premio internacional

Fuera de los ocho, con dos técnicos discutidos y derrotados en la última fecha de la Liga, así llegarán Millonarios y Santa Fe a su cita este martes en la Copa Suramericana, en el juego de vuela de los octavos de final. El preámbulo de esa historia fue un 0-0 en un partido que pasará a la historia por ser uno de los más malos, al menos de este siglo.

Millonarios hizo un poco más de lo mismo que ha presentado este año: controló el juego en los primeros minutos, hizo un gol y después dos errores en la pelota quieta lo condenaron a la derrota 2-1 contra Bucaramanga. Y luego a remar, a punta de ganas, de atropellar al rival, pero fútbol o alguna variante táctica no se vio.



Santa Fe, que sufre con el hospital de lesionados, se encontró con un Camilo Vargas inspirado que le sacó las chances de gol que tuvo en la derrota 0-2 contra el Cali, pero es evidente la incapacidad que tiene para definir lo poco que genera.



Pero ese mal de no meter la pelotica también lo padece Millonarios: los dos equipos en esta Liga tienen apenas el 12,7 por ciento de acierto al gol; lejos del 17,4 por ciento que tiene Alianza Petrolera y el 17,3 que comparten Junior y Tolima.



A la hora de defender la balanza se inclina apenas un poco hacia el lado rojo: en los 12 partidos disputados hasta ahora en la Liga, Santa Fe no ha recibido gol en seis partidos, contra solo tres de Millonarios; los cardenales han recibido nueve goles, mientras que los embajadores 14; y los azules reciben más remates: 44 contra 32 de los rojos.



Millonarios ha hecho 15 puntos en 12 partidos, lo cual le significa apenas un rendimiento del 41 por ciento en la Liga. Hoy el número mágico para clasificar a los cuartos de final es de 30 puntos, lo cual quiere decir que debe hacer 15 unidades de 21 posibles, o sea, debe mantener un rendimiento del 71 por ciento…



Santa Fe tiene un pequeño colchón de tres puntos más (18), pero al contrario de Millonarios ya quedó eliminado de la Copa Colombia y podría quedarse solo con la Liga mañana si lo elimina su clásico rival; en los embajadores, así a veces suene a excusa: está vivo en los tres torneos.



En la Copa Suramericana es poco lo que se puede medir de los dos equipos a nivel de estadísticas ya que, en la fase previa, los dos equipos jugaron contra dos equipos de un nivel menor y no tuvieron problemas para superarlos en el estadio El Campin.

Millonarios empató 1-1 en la ida contra General Díaz, y en la vuelta lo goleó 4-0; y Santa Fe igualó 0-0 en el primer juego, y luego superó 2-0, en Bogotá, a un equipo llamado Rampla Juniors.



Con estos números, a veces es difícil creer que estos dos equipos se juegan mañana el paso a los cuartos de final de la Copa Suramericana, que a pesar de ser el torneo de menor valor en el continente, sigue siendo un mérito clasificar entre los ocho mejores.



Y por demás, está el honor, el orgullo de que el rival de patio no te saque de un torneo internacional y eso tendrá más valor que una fría estadística.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev