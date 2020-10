Mindeporte visitará a la FCF, por el tema de la reventa de boletas

El Ministerio de Deporte anunció este jueves que el próximo martes hará una visita a la Federación Colombiana de Fútbol para indagar sobre el proceso que se adelanta para la constitución de la comisión disciplinaria, en el marco de las investigaciones por presunta reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia.

El ministro Ernesto Lucena aclaró que el proceso de posibles sanciones no ha avanzado porque la comisión encargada de esa investigación no estás constituida, debido a varias renuncias que se han registrado.



"Nosotros le hemos pedido hace más de dos meses al tribunal disciplinario de la FCF que arranque la investigación dado el fallo de la SIC. Desafortunadamente la renuncia de algunos miembros hace que hasta que no esté el cuerpo colegiado constituido, no arranque... El martes la doctora Viviana Forero (directora de Inspección Vigilancia y Control del Ministerio) va a visitar a a la Federación para saber en qué va ese proceso, necesitamos que se constituya para seguir con la investigación", dijo Lucena.



A su vez, la doctora Forero manifestó: "Hemos actuado en el marco, se nos ordena oficiar a la comisión disciplinaria que debe investigar si hubo o no fallas y ellos son los que deben ordenar remoción de cargo. Haremos la visita a la FCF".

El caso más reciente fue la renuncia a la comisión del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, tras el escándalo que se generó por su asistencia al partido entre Colombia y Venezuela.



