Llamado de Falcao por los líderes sociales y a dejar la polarización

El capitán de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, compartió este sábado, por su cuenta de Instagram, un emotivo mensaje por el 20 de julio para todos sus seguidores.



"Este 20 de julio celebramos, pero también es un buen tiempo para pensar en nuestro país. Un día para dejar la polarización y los odios y quizás restaurar las relaciones con los que piensan diferente", dice el primer mensaje escrito por Falcao.

'El Tigre' compartió en sus historias un segundo mensaje sobre el mismo tema: "No tenemos que ser enemigos y podemos reconciliarnos. Dios nos ayude en esta tarea. Todos somos una nación y nadie -ni líderes sociales, migrantes, niños y niñas- deberían sufrir en Colombia".

Mensaje de Falcao en Instagram, 20 de julio. Foto: Instagram: @falcao

Los dos mensajes fueron compartidos por Falcao en sus historias de Instagram, red social donde tiene más de 11 millones de seguidores.

No es la primera vez que el goleador histórico de la Selección Colombia se anima a dar mensajes sobre la paz y la reconciliación del país. En 2016, previo a la firma a la firma del Acuerdo de Paz, Falcao le dijo a EL TIEMPO: "Yo me imagino un país que tenga la capacidad de perdonar. Aún 70 veces si es necesario. Un país que no se rinde a pesar de las dificultades. Que siempre sigue adelante".



'El Tigre' también aseguró en dicha ocasión que quería "un país donde quepamos todos a pesar de nuestras diferencias. Una Colombia en la que aprendamos a vivir sin guerra, sin odio. Con un profundo respeto por el otro. Por el que piensa diferente. Un país donde la verdad de lo que pasó sirva para entender que no se puede volver a repetir".



